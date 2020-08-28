Servidora usou do cargo para conseguir ter acesso a uma família no hospital, mas visita tinha cunho particular Crédito: Ian Panelo/Pexels

Presidente do Conselho Tutelar de Santa Maria de Jetibá , a servidora Vanderleia Schulz Jacobson foi afastada do cargo por decisão da Justiça, no último dia 17 de agosto. Contra ela, consta a denúncia de diversas irregularidades, que teriam sido praticadas desde abril de 2017. Ou seja, ao longo de mais de três anos.

Your browser does not support the audio element. Mais uma conselheira tutelar é afastada por irregularidades no ES

O afastamento é resultado de uma ação do Ministério Público do Espírito Santo ( MPES ), que diante da lentidão de processos administrativos contra a conselheira por parte da própria prefeitura, resolveu instaurar um inquérito civil, no segundo trimestre do ano passado. Segundo o órgão estadual, ela teria cometido os seguintes atos:

Usou o cargo para entrar sem autorização em um hospital e conseguir ter acesso a uma família, cuja visita tinha apenas interesse particular;

Danificou de propósito o celular do Conselho Tutelar, ao molhá-lo em uma torneira. O objetivo era receber um aparelho melhor do município;

Utilizou o cargo para beneficiar o então namorado, informando a ex-esposa dele que ela poderia ser alvo de representação em razão de fatos envolvendo a filha do casal;

Fez uso da proximidade com um político local para ameaçar uma funcionária do Conselho Tutelar de exoneração, por ter denunciado irregularidades cometidas pela conselheira no atendimento de um caso;

Impediu a apuração de divergências nos relatórios de trabalhos apresentados, após o recebimento de denúncias por membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

Durante as investigações, o Ministério Público do Estado ouviu testemunhas e a própria conselheira. Todas as irregularidades acima teriam sido praticadas pela servidora, sem a participação de colegas. Apenas no caso do celular danificado, ainda se apura se há envolvimento de outras conselheiras.

Além do requerimento de afastamento liminar já deferido, o MPES também solicitou que ela perca o cargo, ao final do processo. O órgão também ressaltou que "como os fatos apurados podem configurar crimes, outras ações podem ser ajuizadas contra ela".

O QUE DIZ O MUNICÍPIO

A Prefeitura de Santa Maria de Jetibá esclareceu que não é parte da referida ação judicial e que afastou a conselheira Vanderleia Schulz Jacobson no dia 17 de agosto de 2020, por meio do Decreto 661. Segundo o município, ela era presidente do Conselho Tutelar desde janeiro de 2020 e atuava como conselheira desde 2016.

A administração também garantiu que "zela pela boa atuação do Conselho Tutelar, que tem grande importância na proteção dos direitos das crianças e dos adolescentes". Bem como afirmou que "vem levantando informações sobre o caso para, oportunamente, adotar as devidas medidas administrativas".

CONSELHEIRA AFASTADA EM ECOPORANGA