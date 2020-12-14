Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Fenômeno e poluição

Mais peixes aparecem mortos em lagoa no Centro de Linhares

De acordo com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, o problema é ocasionado pelo fenômeno chamado inversão térmica, mas é potencializado pela poluição do esgoto. Em outubro, centenas de peixes já haviam morrido no mesmo local
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 dez 2020 às 12:36

Publicado em 14 de Dezembro de 2020 às 12:36

  • Por G1 ES e TV Gazeta

Equipes da Prefeitura de Linhares recolheram os peixes mortos na Lagoa do Meio
Equipes da Prefeitura de Linhares recolheram os peixes mortos na Lagoa do Meio Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Dois meses após centenas de peixes aparecerem mortos na Lagoa do Meio, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, a situação voltou a se repetir na última semana, quando mais cardumes surgiram boiando.
De acordo com a bióloga da Secretaria de Meio Ambiente de Linhares, Juliana Guasti, o problema foi ocasionado por um fenômeno chamado de inversão térmica.
"A inversão térmica acontece com a queda da temperatura da água. A água está no fundo da lagoa, com oxigenação reduzida, vem para a superfície, dificultando a respiração dos peixes e ocasionando sua morte. Nesse período de chuva e calor, é comum isso acontecer", explicou.
No entanto, o fato de a lagoa ser localizada em uma área urbana, na região Central de Linhares, a torna um ponto de despejo de esgoto, que potencializa o problema.
Peixes apareceram mortos na Lagoa do Meio, em Linhares
Peixes apareceram mortos na Lagoa do Meio, em Linhares Crédito: Reprodução/TV Gazeta
"A lagoa urbana tem carga orgânica com potencial maior que a outra. Quando isso acontece, ainda mais quando chove, ela tem toda aquela lavagem de matéria orgânica dentro do corpo hídrico", afirmou Juliana.
Para além das mortes, os moradores da região reclamam do mau cheiro ocasionado pelos peixes mortos.
Na última sexta-feira (11), uma equipe da Prefeitura de Linhares recolheu os animais. Boias de contenção foram colocadas para agilizar o trabalho.
Em outubro deste ano, quando o problema ocorreu pela primeira vez e em escala maior, a causa também foi o esgoto. "As análises apresentaram concentração elevada de fósforo e de coliformes termotolerantes. Nitrato, nitrito, também apresentaram-se elevados. São características da contaminação por material orgânico", disse o secretário municipal de Meio Ambiente, Fabricio Borgui.
Apesar de o despejo direto de esgoto na água ser um problema antigo da cidade, ainda não há um projeto para resolver a questão definitivamente.
Segundo Borgui, a proposta da Secretaria de Meio Ambiente é a criação de mais redes de esgoto. "Acredito que esse é um trabalho que vai ser desenvolvido junto à Secretaria de Planejamento e o Sistema Autônomo de Água e Esgoto (SAAE). Existem regiões ribeirinhas muito próximas da lagoa que não têm condições de lançar o seu esgoto para a parte superior. O interessante é a instalação de novas redes de esgoto", afirmou o secretário.

Veja Também

Análise aponta que esgoto causou mortes de peixes em lagoa de Linhares

Esgoto de cadeia pode ter causado mortes de peixes em lagoa de Linhares

Lagoa de Linhares fica totalmente coberta por peixes mortos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Salada com proteína: 3 receitas saudáveis e nutritivas para o jantar 
Professor, sala de aula, educação
STF estende piso nacional a professores temporários da educação básica da rede pública
Geely EX5 DM-i 2026
Geely anuncia preços partindo de R$ 189.990 para o EX5 EM-i com autonomia de 1.300 km

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados