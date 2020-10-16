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Meio Ambiente

Esgoto de cadeia pode ter causado mortes de peixes em lagoa de Linhares

Secretaria de Meio Ambiente diz que esgoto é jogado sem tratamento na lagoa e que essa é uma causa suspeita para a mortandade dos peixes
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 out 2020 às 15:37

Publicado em 16 de Outubro de 2020 às 15:37

Peixes mortos encontrados em Linhares Crédito: Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Linhares
Na última segunda-feira (12) a morte de milhares peixes chamou atenção em uma lagoa urbana no bairro Jardim Laguna, em Linhares, Norte do Espírito Santo. Amostras da água e dos peixes foram recolhidas para análise em laboratório. Uma das causas suspeitas para o grave problema ambiental é o despejo irregular de esgoto na região.
De acordo com o secretário de Meio Ambiente de Linhares, Fabrício Borgui, até o esgoto gerado em um presídio da região é despejado na lagoa onde os peixes morreram. A Penitenciária Regional de Linhares (PRL), localizada às margens da lagoa, recebe presos de regime provisório e semiaberto.
Todo o esgoto gerado na PRL é despejado na lagoa e isso pode provocar problemas como esse que a gente observou aqui, como a mortandade de peixes. É um esgoto sem tratamento, ele é coletado dentro da unidade e é descartado direto na lagoa. É uma unidade que precisa ser reavaliada, principalmente nessa questão do esgoto, precisamos fazer a ligação e o tratamento desse esgoto, disse o secretário.
A previsão é de que o resultado da análise da água e dos peixes seja divulgado em até 30 dias Crédito: Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Linhares
O secretário afirmou que um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) será feito para que o esgoto do presídio não seja despejado na lagoa, mas ainda não há prazo determinado.
O Ministério Público está formalizando um termo de ajustamento de conduta (TAC) com o Governo do Estado para a solução desse problema de lançamento de esgoto. O Governo do Estado vai construir uma tubulação para ligar com a rede de esgoto do bairro Jardim Laguna. Ainda não existe um prazo
A primeira hipótese considerada pela prefeitura para justificar a morte de tantos peixes foi a mudança brusca de temperatura no movimento das águas. Com esse fenômeno, a água da parte mais funda da lagoa, que tem menos oxigênio, vai para a superfície. A previsão é de que o resultado da análise da água e dos peixes seja divulgado em até 30 dias.
Peixes mortos em lagoa de Linhares
Lagoa em Linhares ficou coberta por peixes mortos Crédito: Reprodução

SEJUS PLANEJA CONSTRUIR ESTAÇÕES DE TRATAMENTO

Em relação ao possível despejo de esgoto na lagoa, a Secretaria da Justiça, responsável pela gestão do presídio, informou que adota padrões de controle de tratamento de dejetos em todas as unidades prisionais do Estado.
A Sejus também informou que tem buscado a melhoria do tratamento da água por meio de projetos de modernização e ampliação das unidades, e que prevê a construção de estações de tratamento de esgoto nos complexos prisionais de Linhares.
Penitenciária Regional de Linhares fica às margens da Lagoa Nova
Penitenciária Regional de Linhares fica às margens da Lagoa Nova Crédito: TV Gazeta Norte

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