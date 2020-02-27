Mais de três toneladas de peixes mortos são encontrados em Marilândia

Três toneladas de peixes mortos em são encontrados em Marilândia Crédito: Reprodução

Mais de três toneladas de peixes mortos foram encontrados em uma lagoa de Alto Liberdade, no interior de Marilândia, no Noroeste do Espírito Santo. De acordo com a Polícia Militar, a suspeita é que os animais podem ter morrido depois que um homem, que ainda não foi localizado, utilizou explosivos para pescar, prática que é proibida no Brasil.

A polícia informou que o dono da propriedade acionou os militares informando que ouviu um barulho parecido com uma explosão, na direção da lagoa. Ele contou aos policiais que quando chegou ao local conseguir ver um homem fugindo sem levar os animais.

Ainda segundo a PM, os peixes foram recolhidos e tiveram de ser enterrados em uma vala, pois estariam impróprios para o consumo.