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Noroeste do ES

Mais de três toneladas de peixes mortos são encontrados em Marilândia

Segundo a PM, a suspeita é que os animais podem ter morrido depois que um homem invadiu a propriedade e utilizou explosivos para pescar

Publicado em 27 de Fevereiro de 2020 às 20:07

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 fev 2020 às 20:07
Três toneladas de peixes mortos em são encontrados em Marilândia Crédito: Reprodução
Mais de três toneladas de peixes mortos foram encontrados em uma lagoa de Alto Liberdade, no interior de Marilândia, no Noroeste do Espírito Santo. De acordo com a Polícia Militar, a suspeita é que os animais podem ter morrido depois que um homem, que ainda não foi localizado, utilizou explosivos para pescar, prática que é proibida no Brasil.
A polícia informou que o dono da propriedade acionou os militares informando que ouviu um barulho parecido com uma explosão, na direção da lagoa. Ele contou aos policiais que quando chegou ao local conseguir ver um homem fugindo sem levar os animais.

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Ainda segundo a PM, os peixes foram recolhidos e tiveram de ser enterrados em uma vala, pois estariam impróprios para o consumo.
A Polícia Civil informou que o dono da propriedade foi ouvido nesta quinta-feira (27). As investigações foram encaminhadas para a Delegacia de Marilândia. Nenhum suspeito foi localizado. Ainda de acordo com a polícia, o uso de explosivos é crime previsto na Lei de Crimes Ambientais.

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