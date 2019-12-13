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Cena incomum

Milhares de 'peixes-pênis' invadem praia na Califórnia

Os peixes-pênis, também conhecidos como 'verme gordo hospedeiro', são um tipo de verme do mar
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 dez 2019 às 08:50

Publicado em 13 de Dezembro de 2019 às 08:50

Homem segura um Urechis caupo, popularmente conhecido como "peixe-pênis" Crédito: Kate Montana/Divulgação/Creative Commons
Uma cena incomum chamou a atenção dos banhistas que frequentam a praia de Drakes Beach, na Califórnia, Estados Unidos, no último dia 6 de dezembro. A praia foi invadida por milhares de peixes-pênis após uma tempestade.
Os peixes-pênis, também conhecidos como "verme gordo hospedeiro", são um tipo de verme do mar. Os animais foram encontrados mortos depois da chuva forte que atingiu a região. O mesmo fenômeno já foi registrado em anos anteriores na costa do estado.
Os bichos vivem no fundo dos oceanos enterrados dentro de buracos no solo. Por causa de sua aparência semelhante com o órgão reprodutor masculino, o ser invertebrado acabou sendo apelidado com esse nome.

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Esse tipo de animal é tirado do mar e arrastado até a areia quando ocorrem fortes chuvas. Eles possuem cerca de 20 centímetros, mas podem cavar túneis com vários metros de profundidade.
O nome científico dos peixes-pênis é Urechis caupo. Eles são inofensivos e se alimentam de bactérias e pequenas partículas encontradas no fundo do oceano.
Além dos Estados Unidos, a espécie pode ser vista em países da Ásia como China, Coréia do Sul e Japão.

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