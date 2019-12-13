Milhares de 'peixes-pênis' invadem praia na Califórnia

Homem segura um Urechis caupo, popularmente conhecido como "peixe-pênis" Crédito: Kate Montana/Divulgação/Creative Commons

Uma cena incomum chamou a atenção dos banhistas que frequentam a praia de Drakes Beach, na Califórnia, Estados Unidos , no último dia 6 de dezembro. A praia foi invadida por milhares de peixes-pênis após uma tempestade.

Os peixes-pênis, também conhecidos como "verme gordo hospedeiro", são um tipo de verme do mar. Os animais foram encontrados mortos depois da chuva forte que atingiu a região. O mesmo fenômeno já foi registrado em anos anteriores na costa do estado.

Os bichos vivem no fundo dos oceanos enterrados dentro de buracos no solo. Por causa de sua aparência semelhante com o órgão reprodutor masculino, o ser invertebrado acabou sendo apelidado com esse nome.

Esse tipo de animal é tirado do mar e arrastado até a areia quando ocorrem fortes chuvas. Eles possuem cerca de 20 centímetros, mas podem cavar túneis com vários metros de profundidade.

O nome científico dos peixes-pênis é Urechis caupo. Eles são inofensivos e se alimentam de bactérias e pequenas partículas encontradas no fundo do oceano.