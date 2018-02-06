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Peixe mais rápido dos mares é fisgado por empresário no ES

O agulhão-vela, segundo o livro dos recordes, chega a quase 110 km/h e é o animal aquático mais veloz do mundo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 fev 2018 às 00:25

Publicado em 06 de Fevereiro de 2018 às 00:25

Empresário Thiago Sarlo capturou peixe de dois metros na costa de Vitória Crédito: Aquivo pessoal
Um empresário de 37 anos pescou neste fim de semana um dos peixes mais velozes dos mares na costa de Vitória. O animal, conhecido como agulhão-vela ou Sailfish, foi capturado próximo ao porto de Tubarão e mede mais de dois metros. "É uma espécie rara na nossa costa e ainda foi pescada em um barco pequeno, de alumínio. O equipamento que eu tinha não era pra isso", conta o empresário e pescador Thiago Sarlo.
Ele explica que saiu por volta de 5h40 de Vitória deste domingo (4) com um amigo, o engenheiro agrônomo Nyder Segundo, para pescar e não esperava que fosse se deparar com esse desafio. Após ser fisgado, o animal lutou por cerca de 35 minutos até ser levado para o barco. "Meu amigo chorou quando viu que tínhamos conseguido". lembra.
Segundo ele, é impossível pescar um agulhão-vela sozinho, pois o animal muda de direção, salta no ar e é muito rápido. Segundo o livro dos recordes, o animal chega a nadar quase a 110 km/h e é o mais veloz do mundo.
O agulhão-vela é normalmente encontrado em alto-mar e capturado com iscas fixadas em lanchas em movimento. "Isso só vai acontecer de novo daqui a 50 anos", brincou o empresário.
Isca que foi utilizado e conseguiu fisgar o agulhão-vela Crédito: Arquivo pessoal

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