Mais de 800 quilos de lixo são retirados da Curva da Jurema, em Vitória

Foi formado um desenho de golfinho com o lixo retirado da praia da Curva da Jurema Crédito: Leonardo Merçon

Mais de 800 quilos de lixo foram retirados da praia da Curva da Jurema, em Vitória , neste domingo (12), em uma ação de conscientização e limpeza. O mutirão foi organizado pelos projetos Amigos da Jubarte e Sea Shepherd Brazil e contou com ajuda de pelo menos 50 pessoas, entre elas moradores, professores da Capital e garis.

A limpeza teve início por volta das 9h e terminou ao meio-dia. Ao final da ação, foi feito um desenho de golfinho com o lixo retirado da praia. Segundo a Prefeitura de Vitória , a ação faz parte das atividades de celebração dos 470 anos da cidade

Além da limpeza, 40 professores da rede municipal de ensino foram capacitados com um módulo sobre preservação da natureza e de espécies marinhas, ameaçadas pelo lançamento de resíduos, como o plástico, no mar.

Capacitação de professores da Capital durante limpeza da praia Crédito: Leonardo Merçon

O evento contou ainda com uma exposição de fotografia "As Jubartes, e o Ambiente Marinho" e a instalação de uma rede de pesca de um quilômetro, retirada do mar pela equipe de fiscalização da Secretaria de Meio Ambiente de Vitória. O objetivo era chamar atenção para a Baía das Tartarugas, uma Área de Proteção Ambiental (APA), onde, por lei, é proibida a pesca.

Para Sandro Firmino, organizador do evento, a ação convida a sociedade para o consumo consciente e descarte correto do lixo.