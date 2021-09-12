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Limpeza na praia

Mais de 800 quilos de lixo são retirados da Curva da Jurema, em Vitória

Atividade foi organizada por projetos ambientais em parceria com a prefeitura para conscientizar as pessoas sobre o descarte correto de resíduos

Publicado em 12 de Setembro de 2021 às 19:56

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 set 2021 às 19:56
Foi formado um desenho de golfinho com o lixo retirado da praia da Curva da Jurema
Foi formado um desenho de golfinho com o lixo retirado da praia da Curva da Jurema Crédito: Leonardo Merçon
Mais de 800 quilos de lixo foram retirados da praia da Curva da Jurema, em Vitória, neste domingo (12), em uma ação de conscientização e limpeza. O mutirão foi organizado pelos projetos Amigos da Jubarte e Sea Shepherd Brazil e contou com ajuda de pelo menos 50 pessoas, entre elas moradores, professores da Capital e garis.
A limpeza teve início por volta das 9h e terminou ao meio-dia. Ao final da ação, foi feito um desenho de golfinho com o lixo retirado da praia. Segundo a Prefeitura de Vitória, a ação faz parte das atividades de celebração dos 470 anos da cidade.
Além da limpeza, 40 professores da rede municipal de ensino foram capacitados com um módulo sobre preservação da natureza e de espécies marinhas, ameaçadas pelo lançamento de resíduos, como o plástico, no mar. 
Capacitação de professores da Capital durante limpeza da praia
Capacitação de professores da Capital durante limpeza da praia Crédito: Leonardo Merçon
O evento contou ainda com uma exposição de fotografia "As Jubartes, e o Ambiente Marinho" e a instalação de uma rede de pesca de um quilômetro, retirada do mar pela equipe de fiscalização da Secretaria de Meio Ambiente de Vitória. O objetivo era chamar atenção para a Baía das Tartarugas, uma Área de Proteção Ambiental (APA), onde, por lei, é proibida a pesca.
Para Sandro Firmino, organizador do evento,  a ação convida a sociedade para o consumo consciente e descarte correto do lixo.
"Cerca de 8 mil toneladas de plásticos são lançados anualmente nos oceanos, temos que mudar isso urgentemente ou daqui a três décadas teremos mais plásticos no mar do que peixes", advertiu.

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