Mais de 200 animais estão à espera de um lar na Grande Vitória

Catira, Colega, Magali, Teca, Dóris, Mel, Isabela, Nadamexe, Mansão, Esquila, Alface, Fumaça, Alcatra e Dona Florinda são apenas alguns dos mais de 200 animais resgatados por prefeituras e voluntários e que esperam por um dono na Grande Vitória.

Alguns dos animais disponíveis para adoção na Grande Vitória Crédito: Divulgação

Serra, Vila Velha e Nas cidades de Vitória Cariacica , animais resgatados pelas prefeituras passam por atendimento veterinário, são castrados, vermifugados e estão disponíveis para adoção.

Para garantirem esse novo membro na família, os interessados podem acessar os sites disponibilizados pelas prefeituras, procurar os setores onde os animais ficam alojados ou ir às feiras de adoção promovidas periodicamente.

Que tal levar um destes babies para casa? Crédito: Divulgação

SAIBA COMO ADOTAR

VITÓRIA

Atualmente, o Centro de Vigilância em Saúde Ambiental (CVSA) tem 66 cães e gatos disponíveis para adoção. Eles são resgatados pelas equipes da prefeitura. Ao chegarem ao CSVA, esses animais são avaliados por médicos veterinários e submetidos a tratamentos. São ainda vermifugados, vacinados, ressocializados e colocados para adoção.

Também é oferecida a castração de cães e gatos por meio do Programa Vitória da Castração Animal. Para ter acesso, é preciso fazer o cadastro individual de tutor, com criação de login e senha no Portal Bem-Estar Animal.

VILA VELHA

Atualmente, 48 animais, entre cães e gatos, estão disponíveis para adoção em Vila Velha. São animais abandonados e encontrados em condições de sofrimento extremo, que foram atropelados ou mutilados ou que ficaram gravemente feridos ou doentes. Após o resgate, eles passam por avaliação clínica veterinária, internação, exames complementares e cirurgias. Recuperados, são devidamente castrados, vermifugados e destinados para adoção.

Os cães e gatos que já passaram pelo tratamento são disponibilizados para adoção em um site onde são publicados as fotos e os nomes de cada um. Em caso de dúvida, o morador pode entrar em contato pelo e-mail [email protected]

CARIACICA

O recolhimento dos animais é realizado por uma empresa contratada pela prefeitura. Quem quiser adotar pode entrar em contato com o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) pelo telefone 354-7032. As equipes vão prestar orientações sobre como visitar os animais disponíveis para adoção na empresa contratada.

SERRA

Os pets ficam amparados no programa Animais Resgatados, Cuidados e Acolhidos (Arca). Por meio da iniciativa, também é oferecida a moradores do município a castração de cães e gatos .

A prefeitura realiza feiras mensais de adoções de cães e gatos. A próxima será em março, em local e data a serem definidos. Para adotar, é preciso ir à feira com documento de identidade e assinar um termo de responsabilidade.

É também possível fazer a adoção diretamente no Rancho Bela Vista, em Belvedere, das 8h às 18h. Atualmente, o local conta com 23 gatos e 30 cães à espera de um dono. As fotos dos pets podem ser conferidas na rede social

Estes doguinhos estão disponíveis para adoção Crédito: Divulgação

ANIMAIS RESGATADOS POR VOLUNTÁRIOS

Na Grande Vitória , alguns voluntários e Organizações Não Governamentais (ONGs) também resgatam animais abandonados.

Um dos grupos é o Patinhas Carentes, fundado em 2008. Os dois espaços mantidos pelos voluntários contam, ao todo, com 94 animais, entre cães e gatos.

Outra organização é o Animais Carentes, que conta com mais de 100 animais à espera de um dono. Para ajudar ou adotar algum deles, os interessados devem procurar diretamente os voluntários que alimentam as páginas nas redes sociais.

Quem está disposto a adotar algum animal costuma passar por uma entrevista e até precisa assinar um termo de responsabilidade em alguns locais. Isso acontece porque já houve casos em que o interessado adotou, mas depois abandonou o pet.

A voluntária Leilane Simonetti, que resgata animais na Grande Vitória, disse que, ao adotar um pet, a pessoa deve entender essa responsabilidade, pois é mais um membro da família que está chegando.

"O animal, infelizmente, ainda é encarado como coisa. Quando a pessoa não quer mais, joga fora. Mas o animal é um ser vivo, assim como um filho. A pessoa muda de lugar e leva os filhos; muda de cidade e leva os filhos. Por que, no caso do animal, a primeira coisa que sempre as pessoas pensam é se desfazer dele e abandoná-lo? Então, quando a pessoa decide adotar, ela precisa pensar desta forma, que está adotando um membro da família que vai carregar pelos próximos 15 anos ou mais." Leilane Simonetti - Voluntária

Blue, Cosme, Jasmin e Coringa foram resgatados por voluntários e esperam por um dono na Grande Vitória Crédito: Divulgação