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Maior moqueca capixaba do mundo é servida em cidade do ES

Prato foi servido na maior panela de barro do mundo, na festa em homenagem a São Pedro, padroeiro dos pescadores, em Conceição da Barra
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 jul 2022 às 18:54

Publicado em 02 de Julho de 2022 às 18:54

A maior moqueca capixaba do mundo foi servida no almoço deste sábado (2) em Conceição da Barra, no extremo Norte do Espírito Santo. O prato foi preparado na festa em homenagem a São Pedro, padroeiro dos pescadores, e servido dentro da panela que detém o título de maior panela de barro do mundo, com 1,4 metro de diâmetro.
A panela de barro gigante foi produzida em Vitória pelas paneleiras do bairro Goiabeiras, que são as guardiãs deste saber tradicional.
A panela de barro foi o primeiro patrimônio imaterial registrado no Livro de Registro dos Saberes do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), em 2002.
A preparação da moqueca levou cerca de 600 kg de peixe, 200 kg de tomate, 120 kg de cebola, 15 kg de alho, 5 kg de colorau, 15 l de azeite, 50 kg de farinha de mandioca, 120 kg de arroz, 100 maços de coentro, 80 maços de cebolinha, 20kg de limão e sal.
O prato foi servido em porções acompanhadas de arroz e pirão. O valor arrecadado com a venda da moqueca foi revertido para a Paróquia Nossa Senhora da Conceição.

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A moqueca capixaba gigante é atração da Festa de São Pedro, em Conceição da Barra, desde 2018, quando foi servida pela primeira vez.
Os festejos em homenagem ao santo não aconteciam desde 2019. As comemorações, que terminam no domingo (3), movimentam a rede hoteleira da cidade.
Com informações do G1 ES e da Tv Gazeta
Maior moqueca capixaba do mundo é servida em cidade do ES

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