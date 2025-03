Cenas da cidade

Luxo e imponência: navio de cruzeiro 'Vasco da Gama' chega a Vitória

A Gazeta apurou que navio passou por Búzios, no Rio de Janeiro, antes de chegar ao Espírito Santo; embarcação deve permanecer em Vitória até a noite desta sexta-feira (28)

O navio de cruzeiro de nome 'Vasco da Gama' chegou a Vitória nas primeiras horas desta sexta-feira (28) sob chuva e com um arco-íris no céu. Imagens feitas por leitores de A Gazeta de diferentes partes da Capital mostram a chegada do navio à capital do Espírito Santo. A reportagem apurou que o navio passou por Búzios, no Rio de Janeiro, antes de chegar ao Estado. A embarcação deve permanecer em Vitória até a noite desta sexta (28), quando sairá para Ilhéus, na Bahia.

A Gazeta conversou com pessoas do Espírito Santo que foram contratadas pela empresa para prestar serviços para o navio e descobriu que a embarcação chegou ao Estado com 900 passageiros, após passar por Búzios. Antes disso, o "Vasco da Gama" esteve no Sul do Brasil. Durante o dia, os turistas farão alguns passeios pela Grande Vitória. A programação inclui os principais cartões-postais da região metropolitana.

O navio é da Nicko Cruises, uma empresa alemã especializada em cruzeiros, e pode transportar até 1 mil passageiros. A empresa promete aos clientes bebidas de primeira classe, café a bordo, decoração de luxo, piscina aquecida, além de eventos como shows a bordo, música ao vivo variada e palestras sobre história local.

A operação do 'Vasco da Gama', segundo informações da empresa alemã, depende do trabalho de 550 membros, que são trabalhadores de diversas áreas. O navio tem 219 metros de comprimento, 31 metros de largura. Quem entra na embarcação tem duas opções: falar inglês ou alemão.

Por que "Vasco da Gama" veio ao Espírito Santo?

Considerando a chegada do navio ao Espírito Santo na manhã desta sexta-feira (28), a reportagem de A Gazeta procurou a Secretaria de Estado do Turismo para saber se outras embarcações com turistas também têm autorização para atracar em Vitória. Em nota, a secretaria explicou que "Vasco da Gama" cumpriu uma operação "independente e regular", realizada mediante solicitação da empresa responsável e autorização do Porto.

O navio atracou porque o Porto de Vitória tem estrutura para receber embarcações desse porte, assim como ocorre com outros navios, incluindo cargueiros de tamanho semelhante, explicou a secretaria. A Setur lembrou de um estudo técnico realizado recentemente que indicou que o Espírito Santo pode entrar na rota dos cruzeiros marítimos de grande porte.

"A chegada do cruzeiro Vasco da Gama não altera esse planejamento, que segue em andamento para permitir que o Espírito Santo se torne parte da rota permanente das grandes companhias de cruzeiros", informou a secretaria em nota.

A Vports, responsável pela administração do terminal em Vitória, informou que navio atende aos limites operacionais estabelecidos nas Normas de Tráfego e Permanência do Porto de Vitória. Como Autoridade Portuária, a empresa informou que segue realizando operações multimodais e continua recebendo embarcações que atendam aos requisitos técnicos para atracação, em coordenação com as autoridades competentes.

