Principal porta de entrada dos carros da BYD no Brasil, o Espírito Santo recebeu, nesta quinta-feira (27) mais de 5,5 mil carros da montadora chinesa de elétricos e híbridos no BYD Explorer nº 1. O navio gigante fez a sua segunda viagem ao país e atracou pela primeira vez no Estado, no Portocel, em Aracruz, na Região Norte. Antes, a embarcação esteve no porto de Suape, em Pernambuco, em maio do ano passado.
Para os próximos meses, já estão sendo esperados mais dois desembarques de navios do mesmo porte, segundo a gerente de estratégias e novos negócios da Portocel, Valeria Provete.
"É um marco na nossa história. O porto tem 46 anos e já é reconhecido por algumas operações, principalmente voltadas para produtos florestais. Hoje finalmente estamos materializando uma estratégia que vem sendo construída fortemente nos últimos 4 anos, buscando trazer diversificação", afirma.
Com 199 metros de comprimento e 38 de largura, o navio que chegou ao Estado tem 12 andares tomados por carros de vários modelos da montadora, como das famílias Dolphin, Song e Yuan. O desembarque trouxe, inclusive, uma novidade que ainda será lançada no Brasil, um modelo estilo jipe, chamado Denza.
Porto no ES vai receber mais duas cargas de navio gigante da BYD
O desembarque começou no início da manhã em Aracruz, sendo feito em rampas. Cada carro é retirado de dentro do navio por motoristas e levado a um pátio. Toda a operação tem previsão de durar 60 horas. A embarcação levou um mês para chegar ao Brasil, vinda da China.
Todos os veículos serão levados para os pátios da GDL em Cariacica, na Rodovia do Contorno, e em Viana, às margens da BR 262, onde passam pelo processo de alfandegamento e nacionalização. É para esses espaços que os carros vão sendo levados por caminhões-cegonha assim que saem da área do porto. Todo o processo tem previsão de durar cinco dias e envolve o trabalho de 140 pessoas, afirma a gerente comercial da GDL, Lidyane Martins.
E para realizar a operação com um navio desse porte, foi necessário fazer uma série de adequações no porto, visando cumprir as obrigações legais junto à Autoridade Marítima. Foi preparada uma infraestrutura interna para receber a grande quantidade de automóveis.
“A Marinha do Brasil acompanhou toda a evolução do processo, desde as simulações de manobras realizadas na USP (Universidade de São Paulo) até a concretização da atracação do navio, que foi acompanhada de perto, a bordo do BYD Explorer Nº 1. Todas as etapas administrativas de avaliação técnica para a viabilidade do procedimento foram cumpridas pela Capitania dos Portos, com a assessoria da Praticagem e a participação da Autoridade Portuária do Espírito Santo, de tal forma que a segurança foi plenamente estabelecida, atendendo a todos os requisitos”, destaca o capitão de mar e guerra Marcelo Rey, capitão dos Portos do Espírito Santo.
O diretor comercial da BYD Brasil, Henrique Antunes, afirmou que escolha do Espírito Santo para o desembarque do navio ocorreu em razão de toda a facilidade que existe no Estado, tanto do incentivo à importação quanto pela estrutura. Ele citou ainda a localização estratégica, com distância razoável dos grandes mercados consumidores, como cidades do Sul e Sudeste.
Mesmo com a fábrica da montadora prevista para começar a entrar em funcionamento em Camaçari, na Bahia, ainda em 2025, a ideia da BYD é continuar importando carros para o Brasil. A princípio, a indústria brasileira vai compor parte do portfólio, que conta com mais de 12 produtos disponíveis para o consumidor. No ano passado, a montadora comercializou cerca de 80 mil veículos no país. A ideia é passar dos 100 mil carros em 2025.