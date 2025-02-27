Navio da BYD inicia desembarque de carros elétricos no Portocel, em Aracruz Crédito: Carlos Alberto Silva

Para os próximos meses, já estão sendo esperados mais dois desembarques de navios do mesmo porte, segundo a gerente de estratégias e novos negócios da Portocel, Valeria Provete.

"É um marco na nossa história. O porto tem 46 anos e já é reconhecido por algumas operações, principalmente voltadas para produtos florestais. Hoje finalmente estamos materializando uma estratégia que vem sendo construída fortemente nos últimos 4 anos, buscando trazer diversificação", afirma.

Com 199 metros de comprimento e 38 de largura, o navio que chegou ao Estado tem 12 andares tomados por carros de vários modelos da montadora, como das famílias Dolphin, Song e Yuan. O desembarque trouxe, inclusive, uma novidade que ainda será lançada no Brasil, um modelo estilo jipe, chamado Denza.

Your browser does not support the audio element. Porto no ES vai receber mais duas cargas de navio gigante da BYD

O desembarque começou no início da manhã em Aracruz, sendo feito em rampas. Cada carro é retirado de dentro do navio por motoristas e levado a um pátio. Toda a operação tem previsão de durar 60 horas. A embarcação levou um mês para chegar ao Brasil, vinda da China.

Todos os veículos serão levados para os pátios da GDL em Cariacica , na Rodovia do Contorno, e em Viana , às margens da BR 262, onde passam pelo processo de alfandegamento e nacionalização. É para esses espaços que os carros vão sendo levados por caminhões-cegonha assim que saem da área do porto. Todo o processo tem previsão de durar cinco dias e envolve o trabalho de 140 pessoas, afirma a gerente comercial da GDL, Lidyane Martins.

E para realizar a operação com um navio desse porte, foi necessário fazer uma série de adequações no porto, visando cumprir as obrigações legais junto à Autoridade Marítima. Foi preparada uma infraestrutura interna para receber a grande quantidade de automóveis.

“A Marinha do Brasil acompanhou toda a evolução do processo, desde as simulações de manobras realizadas na USP (Universidade de São Paulo) até a concretização da atracação do navio, que foi acompanhada de perto, a bordo do BYD Explorer Nº 1. Todas as etapas administrativas de avaliação técnica para a viabilidade do procedimento foram cumpridas pela Capitania dos Portos, com a assessoria da Praticagem e a participação da Autoridade Portuária do Espírito Santo, de tal forma que a segurança foi plenamente estabelecida, atendendo a todos os requisitos”, destaca o capitão de mar e guerra Marcelo Rey, capitão dos Portos do Espírito Santo.

O diretor comercial da BYD Brasil, Henrique Antunes, afirmou que escolha do Espírito Santo para o desembarque do navio ocorreu em razão de toda a facilidade que existe no Estado, tanto do incentivo à importação quanto pela estrutura. Ele citou ainda a localização estratégica, com distância razoável dos grandes mercados consumidores, como cidades do Sul e Sudeste.

Mesmo com a fábrica da montadora prevista para começar a entrar em funcionamento em Camaçari, na Bahia, ainda em 2025, a ideia da BYD é continuar importando carros para o Brasil. A princípio, a indústria brasileira vai compor parte do portfólio, que conta com mais de 12 produtos disponíveis para o consumidor. No ano passado, a montadora comercializou cerca de 80 mil veículos no país. A ideia é passar dos 100 mil carros em 2025.