Sicoob ES tem crescimento de 14% e atinge R$ 1,2 bilhão de resultado

O crescimento do patrimônio líquido do Sicoob foi de 24,7%, encerrando o ano em R$ 5,4 bilhões Crédito: Sicoob ES/ Divulgação

Ao longo de 2024, o sistema regional Sicoob ES atingiu a marca de R$ 1,2 bilhão em resultado. Foi o segundo ano consecutivo que a instituição superou a marca de R$ 1 bilhão em resultado, tendo um crescimento de 14% em relação a 2023. O balanço do ano passado foi divulgado nesta terça-feira (25) e apontou também ampliação nos ativos totais, que alcançaram R$ 29,4 bilhões, em um avanço de 34,1%.

O crescimento no número de cooperados também foi destacado pela instituição. No Espírito Santo, o número chegou a 869.279 associados, um aumento de 18,7% em relação ao ano anterior. No Brasil, já são mais de 8,5 milhões de associados. O crescimento do patrimônio líquido foi de 24,7%, encerrando o ano em R$ 5,4 bilhões. Já os depósitos totais aumentaram 38,9%, ultrapassando R$ 21,2 bilhões.

O crédito tem sido um dos principais fatores de alta dos indicativos do Sicoob ES, permitindo que mais pessoas e empresas tenham acesso a soluções financeiras alinhadas a suas necessidades. Em 2024, a cooperativa ultrapassou a marca de R$ 16,3 bilhões na carteira de crédito, registrando um crescimento de 24,6% em relação ao ano anterior.

No crédito direcionado ao agronegócio, esse avanço foi ainda mais expressivo. Houve crescimento de 59%, com montante liberado próximo a R$ 5 bilhões. De acordo com o Banco Central, esse desempenho consolida o Sicoob ES como o maior repassador de Funcafé e do Banco Nacional do Desenvolvimento (BNDES) no Espírito Santo e o segundo maior financiador do agronegócio capixaba.

"No nosso modelo, o crescimento da instituição significa mais vantagens para quem faz parte dela. Este resultado demonstra a solidez do Sicoob e o impacto direto do cooperativismo na vida dos nossos associados. Nos últimos três anos, mais de R$ 1 bilhão foram destinados aos cooperados através do rateio das sobras e pagamento de juros ao capital", conta o diretor-executivo do Sicoob Central ES, Nailson Dalla Bernadina.

Segundo o Sicoob ES, esses volumes financeiros levam em consideração as soluções oferecidas para atender necessidades específicas do setor. Um dos destaques foi a Cédula de Produto Rural Financeira (CPRF) destinada a produtores rurais e empresas que atuam no beneficiamento e na primeira industrialização de produtos rurais. Com isenção de IOF, essa modalidade permitiu a antecipação do faturamento, oferecendo maior previsibilidade financeira e segurança no planejamento da produção e comercialização. Só em 2024, R$ 912 milhões foram liberados para produtores rurais e pessoas jurídicas.

Além disso, pelo terceiro ano consecutivo, o Sicoob ES foi o maior repassador de recursos do Banco Nacional do Desenvolvimento (BNDES) Rural no Espírito Santo, somando um montante de R$ 581 milhões.

“Estamos, cada vez mais, presentes no campo, oferecendo crédito com condições específicas à realidade dos produtores e das empresas do setor agropecuário. Trabalhamos para garantir que esses recursos cheguem a quem precisa, permitindo que o agronegócio cresça com solidez e sustentabilidade”, afirma o diretor de Operações e Negócios do Sicoob Central ES, Alecsandro Casassi.

Novas linhas de crédito

Em 2024, o Sicoob ampliou suas soluções financeiras, disponibilizando novas linhas de crédito e investimentos com condições diferenciadas, prazos estendidos e taxas mais acessíveis para associados pessoa jurídica. Como resultado, mais de 31 mil novas empresas passaram a integrar o sistema no ano passado.

Para incentivar projetos inovadores, foi lançada uma linha de crédito subsidiada da Finep, vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI). Destinada a empresas que buscam desenvolver ou aprimorar produtos, processos e serviços, essa modalidade oferece taxas competitivas e prazos flexíveis. Até o final do ano, R$ 24 milhões já haviam sido disponibilizados.

Além disso, o Sicoob ES também foi o maior repassador de recursos do Banco Nacional do Desenvolvimento (BNDES) Empresarial no Espírito Santo, somando um montante de R$ 282 milhões.

No setor da construção civil, uma linha de capital de giro foi criada para atender incorporadoras, construtoras e Sociedades de Propósito Específico (SPEs), aumentando a participação da cooperativa nesse segmento.

O portfólio de investimentos do Sicoob também foi ampliado em 2024 com o lançamento da Letra Financeira Sênior, que tem foco na captação de recursos dos associados em aplicações de médio e longo prazo. O produto oferece uma remuneração superior aos demais produtos da cooperativa e fechou o último ano com o saldo de R$ 60 milhões na carteira.