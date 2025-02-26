Banestes amplia serviços e vai passar a comercializar planos de saúde

De olho na ampliação do rol de produtos e prestação de serviços oferecidos aos clientes, o Banestes pretende lançar, até o final do março, a comercialização de dois planos de saúde. O banco capixaba já oferta aos clientes plano odontológico, por exemplo.

Segundo ele, a expectativa é até o final de março começar a comercializar duas bandeiras de planos de saúde, de abrangência nacional. Para Casagrande, o serviço poderá ser contratado por pessoas físicas e jurídicas.

"Quando o cliente faz a contratação pelo banco, tem uma facilidade de ser já um cliente, com todos os produtos e serviços dentro da sua agência e podendo pagar pelo aplicativo. O suporte também vai acontecer dentro da nossa rede, o que é uma vantagem, pois temos pontos de atendimento no Estado inteiro. Então fica muito mais fácil para o cliente ter acesso a esse tipo de serviço e saber onde que está fazendo e contratando. É uma solução integrada", ressaltou.

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Agência Banestes, Bento Ferreira, Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva

Esse trabalho está no escopo do banco, segundo o diretor-presidente, de poder oferecer um portifólio de produtos com tudo o que o cliente precisa, com plano odontológico, seguros, tag de veículos e outros, fruto de convênio e parceria com empresas.

Nos próximos meses também deve entrar em operação da Banestes Loterias. O banco ainda está definido qual consórcio será sócio na operação, que vai permitir a exploração de jogos tradicionais, como loterias, até as novidades, como bets, além de apostas esportivas, jogos on-line, cassino on-line e caça-níqueis (VLT).