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Ainda em 2025

Banestes amplia serviços e vai passar a comercializar planos de saúde

Diretoria da instituição financeira deve fechar negociação com convênios que operam nacionalmente até o final de março

Publicado em 26 de Fevereiro de 2025 às 10:53

Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

26 fev 2025 às 10:53
De olho na ampliação do rol de produtos e prestação de serviços oferecidos aos clientes, o Banestes pretende lançar, até o final do março, a comercialização de dois planos de saúde. O banco capixaba já oferta aos clientes plano odontológico, por exemplo.
A informação foi divulgada pelo diretor-presidente José Amarildo Casagrande, na coletiva de apresentação de resultados nesta terça-feira (25), quando o banco divulgou lucro recorde de R$ 392 milhões, 11º consecutivo.
Segundo ele, a expectativa é até o final de março começar a comercializar duas bandeiras de planos de saúde, de abrangência nacional. Para Casagrande, o serviço poderá ser contratado por pessoas físicas e jurídicas.
"Quando o cliente faz a contratação pelo banco, tem uma facilidade de ser já um cliente, com todos os produtos e serviços dentro da sua agência e podendo pagar pelo aplicativo. O suporte também vai acontecer dentro da nossa rede, o que é uma vantagem, pois temos pontos de atendimento no Estado inteiro. Então fica muito mais fácil para o cliente ter acesso a esse tipo de serviço e saber onde que está fazendo e contratando. É uma solução integrada", ressaltou.
Banestes amplia serviços e vai passar a comercializar planos de saúde
Banestes
Agência Banestes, Bento Ferreira, Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva
Esse trabalho está no escopo do banco, segundo o diretor-presidente, de poder oferecer um portifólio de produtos com tudo o que o cliente precisa, com plano odontológico, seguros, tag de veículos e outros, fruto de convênio e parceria com empresas.
Nos próximos meses também deve entrar em operação da Banestes Loterias. O banco ainda está definido qual consórcio será sócio na operação, que vai permitir a exploração de jogos tradicionais, como loterias, até as novidades, como bets, além de apostas esportivas, jogos on-line, cassino on-line e caça-níqueis (VLT).
Segundo Amarildo Casagrande, 12% do valor arrecadado nas loterias será destinado para o Estado aplicar em políticas públicas.

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