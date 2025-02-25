BNDES amplia em 41% crédito para o ES e oferta chega a R$ 4,2 bilhões

Edifício do BNDES, no Rio: resultados foram anunciados na sede da instituição Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil

As aprovações de crédito para o Espírito Santo via Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) cresceram 41,4% em 2024 em relação ao ano anterior. As aprovações de crédito para diversos setores da economia do Estado chegaram a R$ 4,2 bilhões. Comparado a 2022, o valor chega a ser três vezes superior (R$ 1,3 bilhão).

Em todo o país, as aprovações de crédito e garantias ofertadas geraram a maior injeção de crédito da história do banco, alcançando R$ 276,5 bilhões.

No Espírito Santo, os recursos beneficiaram todos os setores da economia, como agropecuário (R$ 1,7 bilhão), comércio e serviços (R$ 847,8 milhões), indústria (R$ 672,5 milhões) e infraestrutura (R$ 972,4 milhões).

Micro, pequenas e médias empresas foram responsáveis por R$ 3 bilhões do total de crédito aprovado no ano passado, um aumento de 105,8% em relação a 2023 e, de 273,6%, no comparativo com 2022.

“Os resultados de 2024 contribuem para fortalecer a economia do Espírito Santo e demonstram que, no governo do presidente Lula, o BNDES retomou a missão de promover o desenvolvimento econômico em todas as regiões do país. Apenas em inovação na indústria capixaba, o banco aprovou R$ 136 milhões em crédito no ano passado, um volume superior ao realizado em 2023 (R$ 13,5 milhões) e muito maior que 2022, quando o volume de crédito aprovado foi de apenas R$ 7 milhões com essa finalidade para o Estado", afirma Aloizio Mercadante, presidente do BNDES.