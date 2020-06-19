Lauro Ferreira Pinto e Ethel Maciel são novos colunistas de A Gazeta

Para abordar assuntos relacionados à saúde, ciência e qualidade de vida em meio à pandemia do novo coronavírus, a enfermeira e epidemiologista Ethel Maciel e o médico infectologista Lauro Ferreira Pinto são os novos colunistas de A Gazeta. Os especialistas serão publicados alternadamente às quintas-feiras.
Desde a década de 80, Lauro Ferreira Pinto é uma fonte recorrente sobre saúde nos veículos de comunicação da Rede Gazeta. Atualmente, ele tem atuado na divulgação médica e científica no que diz respeito ao novo coronavírus. Ethel Maciel também é uma referência na imprensa para os esclarecimentos da Covid-19. "Assim, diante do avanço da pandemia, a escolha de ambos para atuarem como colunistas de A Gazeta acabou sendo uma consequência bastante natural", explica a editora de Opinião de A Gazeta, Carol Rodrigues.
Lauro, inclusive, já vinha contribuindo com artigos regularmente. Nesta quinta-feira (18), ele fez a estreia no espaço abordando as diferenças entre os testes disponíveis para o detectar o novo coronavírus, com o texto intitulado "Qual teste fazer? Eis a questão do diagnóstico da Covid-19".
Em suas respectivas colunas, os dois acadêmicos (ela é professora da Ufes; ele, da Emescam) terão a oportunidade de assegurar um canal de comunicação direto com a população. Dessa forma, trata-se de um espaço no qual será possível abordar os aspectos mais urgentes e importantes no contexto da pandemia, bem como de outras questões que compreendem o campo da saúde, considerando a experiência acumulada por cada profissional e a área de estudo de cada um.
Para a disseminação da informação qualificada, Dr. Lauro e Dra. Ethel são, portanto, duas novas contribuições valiosas a se unirem ao jornal A Gazeta no esforço de promover a divulgação científica e médica, em um momento no qual esses saberes têm se mostrado imprescindíveis, balizadores de decisões e de políticas públicas para o bem-estar da sociedade.
CURRÍCULO DOS NOVOS COLUNISTAS
Ethel Maciel é enfermeira, doutora em Saúde Coletiva/Epidemiologia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), pós-doutorada em Epidemiologia pela Johns Hopkins University e professora titular da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes).
Lauro Ferreira Pinto é médico, doutor em Doenças Infecciosas pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), professor da Escola Superior de Ciências da Santa Casa de Misericórdia de Vitória (Emescam), membro do Núcleo Doscente Estruturante (NDE) do curso de Medicina e MBA em administração hospitalar pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo (FGV-SP).