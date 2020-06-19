Lauro Ferreira Pinto e Ethel Maciel são novos colunistas de A Gazeta

O médico Lauro Ferreira Pinto e a enfermeira Ethel Maciel entram no time de colunistas de A Gazeta Crédito: Reprodução

Para abordar assuntos relacionados à saúde, ciência e qualidade de vida em meio à pandemia do novo coronavírus , a enfermeira e epidemiologista Ethel Maciel e o médico infectologista Lauro Ferreira Pinto são os novos colunistas de A Gazeta. Os especialistas serão publicados alternadamente às quintas-feiras.

Desde a década de 80, Lauro Ferreira Pinto é uma fonte recorrente sobre saúde nos veículos de comunicação da Rede Gazeta. Atualmente, ele tem atuado na divulgação médica e científica no que diz respeito ao novo coronavírus . Ethel Maciel também é uma referência na imprensa para os esclarecimentos da Covid-19. "Assim, diante do avanço da pandemia, a escolha de ambos para atuarem como colunistas de A Gazeta acabou sendo uma consequência bastante natural", explica a editora de Opinião de A Gazeta, Carol Rodrigues.

Lauro, inclusive, já vinha contribuindo com artigos regularmente. Nesta quinta-feira (18), ele fez a estreia no espaço abordando as diferenças entre os testes disponíveis para o detectar o novo coronavírus, com o texto intitulado "Qual teste fazer? Eis a questão do diagnóstico da Covid-19"

Em suas respectivas colunas, os dois acadêmicos (ela é professora da Ufes; ele, da Emescam) terão a oportunidade de assegurar um canal de comunicação direto com a população. Dessa forma, trata-se de um espaço no qual será possível abordar os aspectos mais urgentes e importantes no contexto da pandemia, bem como de outras questões que compreendem o campo da saúde, considerando a experiência acumulada por cada profissional e a área de estudo de cada um.

Para a disseminação da informação qualificada, Dr. Lauro e Dra. Ethel são, portanto, duas novas contribuições valiosas a se unirem ao jornal A Gazeta no esforço de promover a divulgação científica e médica, em um momento no qual esses saberes têm se mostrado imprescindíveis, balizadores de decisões e de políticas públicas para o bem-estar da sociedade.

CURRÍCULO DOS NOVOS COLUNISTAS

Ethel Maciel é enfermeira, doutora em Saúde Coletiva/Epidemiologia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), pós-doutorada em Epidemiologia pela Johns Hopkins University e professora titular da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes).