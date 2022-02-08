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Morreu enquanto competia

Laudo conclui causa de morte de piloto capixaba em rali no Ceará

Daniel Santos, de 36 anos, foi encontrado no dia 27 de janeiro caído ao lado da própria moto. Exames detectaram que o competidor de São Mateus sofreu um infarto

Publicado em 08 de Fevereiro de 2022 às 12:07

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

08 fev 2022 às 12:07
Piloto capixaba
Daniel Santos, morreu enquanto disputava um rali no Nordeste do Brasil Crédito: Arquivo pessoal
Após a realização de exames, a Perícia Forense do Ceará (Pefoce) concluiu que o piloto capixaba Daniel Santos, de 36 anos, morreu por conta de um infarto agudo do coração. Foi necessária uma avaliação microscópica, em detalhes, para identificar uma alteração no coração e a lesão cardíaca. O laudo foi concluído na última segunda-feira (7) e depois enviado à Polícia Civil do Ceará.
Daniel Santos disputava uma competição de rali e durante uma etapa no município de Granja, no Ceará, ele desapareceu e foi encontrado já sem vida um dia após a ausência dele ser notada. No município de Sobral, o corpo do piloto passou por uma avaliação visual, que não detectou lesões que justificasse o óbito.
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A equipe de médicos peritos precisou de uma análise detalhada para encontrar o motivo da morte de Daniel. Por conta disso, amostras de órgãos e tecidos da vítima foram enviadas para a capital Fortaleza, onde foi feita a avaliação microscópica.
Daniel morava em São Mateus e era vice-campeão brasileiro de enduro de regularidade. Também era empresário e tinha duas lojas de motos, uma em São Mateus e outra Nova Venécia. O sepultamento dele, no último dia 30, foi marcado por homenagens e a emoção de amigos e familiares. O piloto deixou a esposa, que após o acidente descobriu uma nova gravidez, além de três filhas.

RELEMBRE O CASO

Daniel Santos desapareceu no dia 26 de janeiro, quando participava de uma competição de moto entre o Ceará e o Piauí - o percurso tinha duração prevista para ser feito entre 6 a 10 horas. As buscas foram iniciadas pela equipe do evento por volta das 23 horas do mesmo dia, quando o piloto não voltou ao local da chegada.
Daniel e Aline têm três meninas e queriam mais um filho.
Daniel deixou a esposa, que descobriu estar grávida do quarto filho após a morte dele no rali nordestino Crédito: Acervo pessoal
Segundo a Secretaria de Segurança do Estado do Ceará, as buscas por Daniel continuaram no dia seguinte. A competição que Daniel Santos participava é o Rally Cerapió, que acontece anualmente e reúne pilotos de várias categorias.
Em nota divulgada na noite do dia 27 de janeiro, os organizadores manifestaram pesar e informaram que o piloto foi encontrado deitado, "com causas da morte não identificadas". O texto ressaltava ainda que "não havia sinais de violência no corpo nem de acidente ou de possíveis crimes". Além disso, a moto foi encontrada em pé, com o capacete ao lado.

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