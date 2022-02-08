Após a realização de exames, a Perícia Forense do Ceará (Pefoce) concluiu que o piloto capixaba Daniel Santos, de 36 anos, morreu por conta de um infarto agudo do coração. Foi necessária uma avaliação microscópica, em detalhes, para identificar uma alteração no coração e a lesão cardíaca. O laudo foi concluído na última segunda-feira (7) e depois enviado à Polícia Civil do Ceará.
Daniel Santos disputava uma competição de rali e durante uma etapa no município de Granja, no Ceará, ele desapareceu e foi encontrado já sem vida um dia após a ausência dele ser notada. No município de Sobral, o corpo do piloto passou por uma avaliação visual, que não detectou lesões que justificasse o óbito.
Laudo conclui causa de morte de piloto capixaba em rali no Ceará
A equipe de médicos peritos precisou de uma análise detalhada para encontrar o motivo da morte de Daniel. Por conta disso, amostras de órgãos e tecidos da vítima foram enviadas para a capital Fortaleza, onde foi feita a avaliação microscópica.
Daniel morava em São Mateus e era vice-campeão brasileiro de enduro de regularidade. Também era empresário e tinha duas lojas de motos, uma em São Mateus e outra Nova Venécia. O sepultamento dele, no último dia 30, foi marcado por homenagens e a emoção de amigos e familiares. O piloto deixou a esposa, que após o acidente descobriu uma nova gravidez, além de três filhas.
RELEMBRE O CASO
Daniel Santos desapareceu no dia 26 de janeiro, quando participava de uma competição de moto entre o Ceará e o Piauí - o percurso tinha duração prevista para ser feito entre 6 a 10 horas. As buscas foram iniciadas pela equipe do evento por volta das 23 horas do mesmo dia, quando o piloto não voltou ao local da chegada.
Segundo a Secretaria de Segurança do Estado do Ceará, as buscas por Daniel continuaram no dia seguinte. A competição que Daniel Santos participava é o Rally Cerapió, que acontece anualmente e reúne pilotos de várias categorias.
Em nota divulgada na noite do dia 27 de janeiro, os organizadores manifestaram pesar e informaram que o piloto foi encontrado deitado, "com causas da morte não identificadas". O texto ressaltava ainda que "não havia sinais de violência no corpo nem de acidente ou de possíveis crimes". Além disso, a moto foi encontrada em pé, com o capacete ao lado.