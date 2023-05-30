Manifestação impediu circulação de ônibus e passageiros precisaram seguir a pé Crédito: Kaique Dias

Na ação, a PGE pedia que a Justiça proibisse os representantes da Chapa 2 "Esperança dos Rodoviários" do sindicato da categoria, ou seus apoiadores, de bloquear o trânsito, impedir a saída de ônibus das garagens das empresas, paralisar a prestação de serviço de transporte. Além disso, solicitava que as lideranças informassem previamente à sociedade e ao governo sobre qualquer outro protesto que pudesse impactar o transporte público na Região Metropolitana.

Em sua decisão, a juíza Sayonara Couto Bittencourt, da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, deferiu os pedidos, ressaltando que os líderes da chapa devem manter 100% da frota em funcionamento e fixou as seguintes obrigações:

Your browser does not support the audio element. Justiça proíbe bloqueios de rodoviários no ES sob pena de multa de R$ 50 mil

não bloquear, impedir ou tumultuar o trânsito na Região Metropolitana da Grande Vitória;

não bloquear ou impedir a saída dos ônibus das garagens das empresas;

não paralisar a prestação de serviço público essencial de transporte coletivo;

expedir comunicado prévio à sociedade e às autoridades sobre a realização de movimento e protesto que possa impactar, de qualquer forma, o serviço público estadual, cuja publicação deve ser veiculada em meio idôneo.

A decisão foi compartilhada pelo governador Renato Casagrande (PSB) nas redes sociais.

Após ingressarmos com ação, obtivemos liminar proibindo novos atos de paralisação pelos autores do movimento ocorrido ontem em Carapina. Tomamos essa iniciativa para garantir a normalidade do transporte e o direito de ir e vir da população capixaba. — Renato Casagrande 40 (@Casagrande_ES) May 30, 2023

A PGE havia requerido, ainda, multa de R$ 100 mil em caso de descumprimento, mas a juíza fixou o valor de R$ 50 mil diários.

Briga sindical

A manifestação em Carapina, na Serra , foi promovida por um grupo de oposição à atual diretoria do Sindicato dos Rodoviários. Eles integram a Chapa 2 "Esperança do Rodoviário”, já registrada para concorrer nas próximas eleições da entidade, marcadas para o dia 22 de junho deste ano.

O motivo da manifestação seria uma suspeita de fraude nessa futura eleição. Eles pedem intervenção do Poder Judiciário.

A juíza Sayonara Bittencourt ressaltou que não ignora a necessidade de que respeito à lisura das eleições.

"Entretanto, os interessados devem se valer de meios legítimos para eventuais impugnações e eventuais divergências que possam ocorrer quanto ao pleito eleitoral", frisou, em sua decisão.

Para basear seus pedidos, o governo do Estado destacou que a manifestação de segunda-feira causou “verdadeiro caos” no trânsito da Região Metropolitana.

Somente no Sistema Transcol , conforme informações da Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Espírito Santo (Ceturb-ES), mais de 80 linhas foram afetadas, totalizando 1.886 viagens atrasadas, comprometendo a rotina de trabalhadores, estudantes e outras pessoas que dependem do transporte coletivo, sem contar motoristas de automóveis e caminhoneiros que circulam pela região.