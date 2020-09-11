Ex-capa da Playboy será transferida para o DF nos próximos dias Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Your browser does not support the audio element. Justiça concede habeas corpus para ex-capa da Playboy presa em Vitória

Secretaria de Justiça do Espírito Santo (Sejus) confirmou que Flávia segue detida no Centro Prisional Feminino de Cariacica e que ainda não recebeu a decisão sobre o habeas corpus. A pasta ainda alegou que já oficializou o pedido de transferência para o sistema prisional brasiliense, mas que ainda não houve movimentação para o agendamento dessa transferência. Medida que deve ser feita pela Justiça do Distrito Federal.

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A PRISÃO

Suspeita de participar de uma organização criminosa composta por garotas de programas de luxo de Brasília, especializada no tráfico de drogas, Flávia foi abordada em uma ação policial no saguão do hotel onde estava hospedada na capital capixaba.

Com ela, o delegado Rafael Correa informou que, foi encontrada uma pequena quantidade de maconha para consumo próprio e uma cédula de dólar que a detida afirmou ser utilizada para cheirar cocaína. Também foram apreendidos um celular e R$ 325 em espécie.

O delegado afirmou também que, contra Flávia, havia um mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas e associação ao tráfico, já que ela é suspeita de integrar uma grande organização criminosa composta por garotas de programa de luxo que atua em Brasília e é especializada na venda e distribuição de entorpecentes.