Não só de grandes ícones como o Museu Solar Monjardim e o Mercado São Sebastião vive a arquitetura de Jucutuquara. Pelas ruas e ladeiras, casas singulares criam uma atmosfera nostálgica no tradicional bairro da Capital do Espírito Santo.



O surgimento foi consequência dos projetos de expansão da cidade no início do século XX. O núcleo urbano, fixado na Cidade Alta, cresceu rumo ao norte, trocando o ambiente agrícola — consolidado por grandes fazendas — por estruturas urbanas como ruas, vilas e fábricas. Atualmente, Jucutuquara tenta resistir à pressão crescente da especulação imobiliária, que insiste em apagar o que é antigo para dar lugar ao que é moderno. Mas o bairro sustenta um tipo de beleza que não cabe em prédios espelhados: é a graciosidade do tempo, da permanência e da memória.

Essas casas presentes em bairros como o de Jucutuquara vão além da função prática de moradia: elas preservam a história do local e, consequentemente, a da cidade. De acordo com a arquiteta e doutora em preservação do patrimônio histórico Viviane Pimentel, “algumas construções mantêm vivas as características arquitetônicas de um determinado período, representando de forma marcante a maneira como uma cidade foi construída em tempos passados”.

Ainda segundo Viviane, “ao conservar elementos originais da época em que foram erguidas, tornam-se símbolos da memória coletiva e afetiva, tanto para os moradores quanto para os frequentadores do bairro”. Assim, contribuem para a manutenção da identidade urbana e fortalecem os laços entre passado e presente no imaginário social.

Dona de um sobrado na Avenida Paulino Muller — a principal de Jucutuquara, Maria da Penha de Oliveira relembra com afeto o lar construído pelo avô José Keijok, em 1935. “Tenho um carinho especial por ela. Já morei em muitos lugares mas só aqui sinto que é meu lar. Enquanto eu viver, vou cuidar dela e fazer de tudo para preservá-la”, conta.

Caminhar por Jucutuquara é reencontrar Vitória na forma mais sensível, é perceber que a renovação não precisa vir da demolição, mas da valorização do que já existe — e do que ainda pulsa, silenciosamente, por entre os muros e histórias do bairro.

#01. Crédito: Vitor Jubini

#02. Crédito: Vitor Jubini

#03. Crédito: Vitor Jubini

#04. Crédito: Vitor Jubini

#05. Crédito: Vitor Jubini

#06. Crédito: Vitor Jubini

#07. Crédito: Vitor Jubini

Casas no bairro Jucutuquara, em Vitória





