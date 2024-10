Jovens capixabas apostam no mundo off-line para fugir das redes sociais

Motivados pela nostalgia e pelo desejo de se desconectar da internet, jovens passam a adotar câmeras digitais, discos de vinil e até celulares antigos

Para os chamados “nativos digitais”, a "volta no tempo" é adotada como uma forma de desacelerar em meio aos avanços tecnológicos e das redes sociais, transformando em tendência o que antes era ultrapassado.

“Acho que é uma forma de registrar momentos menos superficialmente. A rapidez do celular tira um pouco da graça de fotografar”, afirma Melissa.

Guilherme Thomaz também aderiu às câmeras analógicas e digitais por apreciar a estética das imagens. “Uma foto tirada com uma câmera dessas já tem um estilo próprio que vai diferenciar das fotos tiradas pelo celular, que é o que todo mundo faz hoje em dia”, explica.

“Atualmente a gente consome muitas músicas de forma passiva. Mas compreender essa arte e consumi-la também tem que ser feita de forma ativa. Com o vinil, eu posso parar tudo o que estou fazendo para poder ouvir a música da melhor forma possível”, destaca.

Algumas marcas já lançaram novas versões dos equipamentos, como a Nokia e a Heineken. A marca de cerveja divulgou em abril a campanha “The Boring Phone” com a proposta de desconectar das redes e se conectar às pessoas ao redor com o “celular mais chato do mundo”.