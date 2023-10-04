Integrantes da prefeitura são alvos de operação do MPES em Sooretama

Integrantes da administração municipal de Sooretama , no Norte do Estado, são os principais alvos da Operação Cum Claves II, que investiga fraudes em contratos no setor de coleta, transporte e tratamento de resíduos sólidos no município.

Segundo o Ministério Público do Espírito Santo (MPES), a investigação aponta a existência de fraudes em favor de uma empresa situada na Bahia , que contou com a colaboração ilícita de empresários e agentes públicos capixabas para vencer licitações em diversos municípios do Espírito Santo , como Sooretama. O valor dos contratos investigados, de acordo com o MPES, supera R$ 22 milhões. Os nomes dos alvos não foram divulgados pelo órgão.

A operação foi deflagrada nesta quarta-feira (4) pelo MPES, por meio do Grupo Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco-Norte) e do subprocurador-geral de Justiça Judicial, Josemar Moreira, além do apoio do Núcleo de Inteligência da Assessoria Militar do MPES.

De acordo com o MPES, foram cumpridos cinco mandados de buscas e apreensões em Sooretama para a apreensão de documentos, computadores, mídias e outros equipamentos. O órgão visa apurar "a prática, em tese, de crimes de corrupção ativa e passiva, peculato, fraude à licitação, lavagem de dinheiro, entre outros", comunicou.

O que diz a prefeitura

Procurada pela reportagem, a Prefeitura de Sooretama informou que atendeu as solicitações do Gaeco durante o cumprimento dos mandados, entregando todos os documentos solicitados. A administração municipal ainda se colocou à disposição do MPES para auxiliar nas investigações sempre que necessário.