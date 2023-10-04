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Cum Claves II

Integrantes da prefeitura são alvos de operação do MPES em Sooretama

Órgão apura a prática de crimes de corrupção ativa e passiva, peculato, fraude à licitação e lavagem de dinheiro; valor dos contratos investigados supera R$ 22 milhões
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 out 2023 às 17:41

Publicado em 04 de Outubro de 2023 às 17:41

Integrantes da administração municipal de Sooretama, no Norte do Estado, são os principais alvos da Operação Cum Claves II, que investiga fraudes em contratos no setor de coleta, transporte e tratamento de resíduos sólidos no município.
Segundo o Ministério Público do Espírito Santo (MPES), a investigação aponta a existência de fraudes em favor de uma empresa situada na Bahia, que contou com a colaboração ilícita de empresários e agentes públicos capixabas para vencer licitações em diversos municípios do Espírito Santo, como Sooretama. O valor dos contratos investigados, de acordo com o MPES, supera R$ 22 milhões. Os nomes dos alvos não foram divulgados pelo órgão.
A operação foi deflagrada nesta quarta-feira (4) pelo MPES, por meio do Grupo Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco-Norte) e do subprocurador-geral de Justiça Judicial, Josemar Moreira, além do apoio do Núcleo de Inteligência da Assessoria Militar do MPES.
De acordo com o MPES, foram cumpridos cinco mandados de buscas e apreensões em Sooretama para a apreensão de documentos, computadores, mídias e outros equipamentos. O órgão visa apurar "a prática, em tese, de crimes de corrupção ativa e passiva, peculato, fraude à licitação, lavagem de dinheiro, entre outros", comunicou.

O que diz a prefeitura

Procurada pela reportagem, a Prefeitura de Sooretama informou que atendeu as solicitações do Gaeco durante o cumprimento dos mandados, entregando todos os documentos solicitados. A administração municipal ainda se colocou à disposição do MPES para auxiliar nas investigações sempre que necessário. 

Atualização

04/10/2023 - 8:58
Após a publicação, a Prefeitura de Sooretama encaminhou resposta à demanda de A Gazeta. A reportagem foi atualizada. 

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