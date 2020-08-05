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Projeto  "Inventando Moda"

Inspirado em Rubem Braga, professor escreve poemas para fazer homenagens no ES

Jorge Fabelo é do distrito de São José das Torres, em Mimoso do Sul, no Sul do Estado, e homenageou amigos e ex-alunos com poesias nas redes sociais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 ago 2020 às 08:28

Publicado em 05 de Agosto de 2020 às 08:28

Professor Jorge Fabelo, do distrito de São José das Torres
Professor Jorge Fabelo, do distrito de São José das Torres Crédito: Reprodução/ TV Gazeta Sul
Uma inciativa de um professor de Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo, ganhou o coração dos moradores do distrito de São José das Torres. Durante a pandemia do novo coronavírus, o educador Jorge Fabelo decidiu homenagear com poemas os familiares, amigos, ex-alunos e moradores da região com poesias inspiradas nas crônicas do escritor cachoeirense Rubem Braga.
A postagem na rede social do professor começou de forma despretensiosa, com uma homenagem por dia, mas, acabou virando o projeto "Inventando Moda". Meu objetivo era falar alguma coisa de positivo para  que as pessoas se sentissem bem num momento como esse, porque eu posso estar negociando bem essa situação, mas sei que tem muita gente que está adoecendo sem ter o vírus, disse o professor.
O Jorge busca na memória, momentos que viveu com a pessoa que será homenageada. Cada lembrança vai para o papel e depois, ganha forma na internet. Ele conta que o texto escrito por ele vai acompanhado de uma crônica de Rubem Braga. A ideia inicial era fazer com que as pessoas lessem, já que é por meio da leitura que chegamos ao conhecimento. E o Rubem já é uma paixão antiga, conta o professor.
O projeto começou no dia 30 de junho e 67 pessoas foram homenageadas. O sentimento é de gratidão, para quem recebeu o carinho. A dona de casa Késia Monção foi a primeira a ser presenteada com a poesia do professor. Quando vi que fui a primeira, fiquei muito lisonjeada e feliz. Tudo que escreveu é realmente a nossa convivência, escreveu a minha crônica favorita de Rubem Braga, disse a moradora.
Para outra homenageada, a vendedora Merielly Souza, a iniciativa do professor faz a diferença diante de histórias tristes durante a pandemia. É muito bom em tempo de pandemia, abrir a rede social e se deparar com notícias boas, para que você possa aproveitar, curtir e se emocionar, revela Merielly Souza.

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