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Convento da Penha

Missa em homenagem às vítimas de trânsito é realizada neste domingo no ES

A 14ª Missa em Memória das Vítimas de Acidentes de Trânsito foi realizada na manhã deste domingo (02). Neste ano, em função da pandemia do novo coronavírus, a celebração foi transmitida pela internet
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 ago 2020 às 09:43

Publicado em 02 de Agosto de 2020 às 09:43

Imagens de drone do Convento da Penha
Imagens de drone do Convento da Penha Crédito: Rede Gazeta
O Convento da Penha realizou na manhã neste domingo (02) a 14ª Missa em Memória das Vítimas de Acidentes de Trânsito. Neste ano, em função da pandemia do novo coronavírus, a celebração foi transmitida pela internet.
Nas redes sociais do Convento da Penha consta um post informando: "Neste dia em que celebramos a Festa de Nossa Senhora dos Anjos, a Festa do Perdão de Assis, celebramos com as famílias de todo o mundo que foram vítimas do trânsito. Esta é a 14ª Missa em Memória das Vítimas de Acidentes de Trânsito".

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