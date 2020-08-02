Missa em homenagem às vítimas de trânsito é realizada neste domingo no ES

O Convento da Penha realizou na manhã neste domingo (02) a 14ª Missa em Memória das Vítimas de Acidentes de Trânsito . Neste ano, em função da pandemia do novo coronavírus, a celebração foi transmitida pela internet.

Nas redes sociais do Convento da Penha consta um post informando: "Neste dia em que celebramos a Festa de Nossa Senhora dos Anjos, a Festa do Perdão de Assis, celebramos com as famílias de todo o mundo que foram vítimas do trânsito. Esta é a 14ª Missa em Memória das Vítimas de Acidentes de Trânsito".