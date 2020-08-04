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Covid-19

ES deve deixar fase de transmissão comunitária em setembro, diz subsecretário

Em entrevista à rádio CBN Vitória o subsecretário de Vigilância em Saúde da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), Luiz Carlos Reblin, disse que novo inquérito sorológico apontou que 262 mil capixabas já contraíram a Covid-19 durante esta pandemia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 ago 2020 às 13:01

Publicado em 04 de Agosto de 2020 às 13:01

Subsecretário de vigilância em saúde Luiz Carlos Reblin
Subsecretário de vigilância em saúde Luiz Carlos Reblin Crédito: Reprodução TV Gazeta
O subsecretário de Vigilância em Saúde da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), Luiz Carlos Reblin, afirmou que o Espírito Santo deve sair da condição de transmissão comunitária do novo coronavírus já no próximo mês de setembro. A informação foi passada em entrevista do subsecretário à jornalista Fernanda Queiroz, da CBN Vitória, na manhã desta terça-feira (04).
O novo contexto da pandemia equivaleria à fase inicial, quando era possível identificar por quem cada pessoa tinha sido infectada. Dessa forma, o Estado voltaria a um nível de transmissão local. O que, consequentemente, permitiria mais flexibilizações de atividades sociais e econômicas.
"Tudo indica que setembro teremos a consolidação da queda dessa primeira curva epidemiológica da Covid-19. O que não significa que a pandemia e o contágio terão terminado"
Luiz Carlos Reblin - Subsecretário de Vigilância em Saúde do Espírito Santo
Com essa perspectiva, agosto deve ser um mês de transição. "Vamos observar se há alguma alteração nas curvas das principais cidades que já liberaram a maioria das atividades. Confirmando a estabilidade na segunda quinzena, iniciaremos a fase em que haverá o estabelecimento de medidas mais flexíveis", adiantou Reblin.
Segundo ele, mais importante que a data em que haverá liberações socioeconômicas é definir quais serão os parâmetros necessários. "As atividades que aglomeram pessoas são o grande desafio. Precisamos estabelecer critérios seguros para que seja possível a retomada de aulas, festas e congressos, por exemplo", defendeu.

RESULTADOS DO INQUÉRITO SOROLÓGICO

O quinto inquérito sorológico teve os resultados divulgados nesta segunda-feira (03) e apontou que 262 mil capixabas já contraíram o novo coronavírus - o que representa uma queda em relação ao estimado pela etapa anterior, feita em maio. Desta vez, a pesquisa realizou 8.374 testes entre os dias 27 de 29 de julho, em 13 cidades.
Na entrevista à CBN Vitória, o subsecretário traz as possíveis explicações da queda da prevalência: desde as pessoas encontradas em casa serem as que realmente têm se protegido, até a incerteza a respeito do comportamento dos anticorpos no organismo. O inquérito sorológico também mostrou a importância de adotar as práticas de higiene preventiva.

OUÇA ENTREVISTA NA ÍNTEGRA

Entrevista - Fernanda Queiroz - Luiz Carlos Reblin - 04-08-20.mp3

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