ES deve deixar fase de transmissão comunitária em setembro, diz subsecretário

Subsecretário de vigilância em saúde Luiz Carlos Reblin Crédito: Reprodução TV Gazeta

O novo contexto da pandemia equivaleria à fase inicial, quando era possível identificar por quem cada pessoa tinha sido infectada. Dessa forma, o Estado voltaria a um nível de transmissão local. O que, consequentemente, permitiria mais flexibilizações de atividades sociais e econômicas.

"Tudo indica que setembro teremos a consolidação da queda dessa primeira curva epidemiológica da Covid-19. O que não significa que a pandemia e o contágio terão terminado" Luiz Carlos Reblin - Subsecretário de Vigilância em Saúde do Espírito Santo

Com essa perspectiva, agosto deve ser um mês de transição . "Vamos observar se há alguma alteração nas curvas das principais cidades que já liberaram a maioria das atividades. Confirmando a estabilidade na segunda quinzena, iniciaremos a fase em que haverá o estabelecimento de medidas mais flexíveis", adiantou Reblin.

Segundo ele, mais importante que a data em que haverá liberações socioeconômicas é definir quais serão os parâmetros necessários. "As atividades que aglomeram pessoas são o grande desafio. Precisamos estabelecer critérios seguros para que seja possível a retomada de aulas, festas e congressos, por exemplo", defendeu.

RESULTADOS DO INQUÉRITO SOROLÓGICO

O quinto inquérito sorológico teve os resultados divulgados nesta segunda-feira (03) e apontou que 262 mil capixabas já contraíram o novo coronavírus - o que representa uma queda em relação ao estimado pela etapa anterior, feita em maio. Desta vez, a pesquisa realizou 8.374 testes entre os dias 27 de 29 de julho, em 13 cidades.

OUÇA ENTREVISTA NA ÍNTEGRA