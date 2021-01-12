Início da vacinação não é o fim da pandemia, diz secretário do ES

Secretário de Saúde do ES faz alerta que mesmo com vacinação cuidados devem ser mantidos Crédito: Pixabay

Ainda não se sabe quantas doses de vacina serão disponibilizadas para o Espírito Santo e nem a data exata do início da campanha de vacinação, mas em entrevista à Rádio CBN Vitória na tarde desta terça-feira (12), o secretário de Saúde, Nésio Fernandes, relembrou que em alguns países em que a campanha já começou, o número de casos positivos e óbitos ainda cresce.

"Não podemos ter a falsa sensação de segurança que o início da campanha de vacinação já representa o fim desse triste capítulo que estamos vivendo. Países que já iniciaram a vacinação ainda têm crescimento de casos e óbitos" Nésio Fernandes - Secretário da Saúde do ES

O secretário aproveitou para lembrar que nesses países, o recomendado é que as pessoas continuem utilizando máscaras de proteção facial, que mantenham o distanciamento social, o hábito de higienização das mãos e uso de álcool em gel.

Nésio ainda comentou sobre a eficácia geral de 50,38% da vacina Coronavac , divulgada pelo Instituto Butantan também nesta terça-feira (12). "Eu não me frustro, já tinha a expectativa de alterações no resultado de eficácia. Agora começa a fase 4, que é a aplicação na população. E é possível que diversas vacinas apresentem eventos que possam levar a uma interrupção temporária ou definitiva", disse.

Ainda sobre o índice da eficácia, Fernandes diz que o número dá segurança e que, optando pela ciência e garantindo que a vacina seja segura e com eficácia satisfatória para alcançar uma imunidade coletiva, é suficiente para ser adotada como estratégia de vacinação em massa.