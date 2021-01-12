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Nésio Fernandes alerta

Início da vacinação não é o fim da pandemia, diz secretário do ES

Secretário da Saúde do ES, Nésio Fernandes, afirmou que início da vacinação "não representa fim do triste capítulo que estamos vivendo. Países que já iniciaram a vacinação ainda têm crescimento de casos e óbitos"

Publicado em 12 de Janeiro de 2021 às 20:13

Lais Magesky

Lais Magesky

Publicado em 

12 jan 2021 às 20:13
Coronavírus
Secretário de Saúde do ES faz alerta que mesmo com vacinação cuidados devem ser mantidos Crédito: Pixabay
Ainda não se sabe quantas doses de vacina serão disponibilizadas para o Espírito Santo e nem a data exata do início da campanha de vacinação, mas em entrevista à Rádio CBN Vitória na tarde desta terça-feira (12), o secretário de Saúde, Nésio Fernandes, relembrou que em alguns países em que a campanha já começou, o número de casos positivos e óbitos ainda cresce.
"Não podemos ter a falsa sensação de segurança que o início da campanha de vacinação já representa o fim desse triste capítulo que estamos vivendo. Países que já iniciaram a vacinação ainda têm crescimento de casos e óbitos"
Nésio Fernandes - Secretário da Saúde do ES
O secretário aproveitou para lembrar que nesses países, o recomendado é que as pessoas continuem utilizando máscaras de proteção facial, que mantenham o distanciamento social, o hábito de higienização das mãos e uso de álcool em gel.
Nésio ainda comentou sobre a eficácia geral de 50,38% da vacina Coronavac, divulgada pelo Instituto Butantan também nesta terça-feira (12). "Eu não me frustro, já tinha a expectativa de alterações no resultado de eficácia. Agora começa a fase 4, que é a aplicação na população. E é possível que diversas vacinas apresentem eventos que possam levar a uma interrupção temporária ou definitiva", disse.
Ainda sobre o índice da eficácia, Fernandes diz que o número dá segurança e que, optando pela ciência e garantindo que a vacina seja segura e com eficácia satisfatória para alcançar uma imunidade coletiva, é suficiente para ser adotada como estratégia de vacinação em massa.
"Ela tem eficácia superior a 50%. Tem segurança, foi desenvolvida com tecnologia conhecida, tem todas as fases com resultados bons. Qualquer vacina com eficácia acima de 50% é totalmente apta a ser utilizada em estratégias de imunização comunitária da população. É uma vacina muito boa a ser aplicada em massa nos brasileiros", disse.

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