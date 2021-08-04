Incêndio na Serra pode prejudicar atendimentos em hospitais; entenda

Prédio onde funciona empresa de tecnologia que presta serviço para hospitais Crédito: Reprodução/TV Gazeta

incêndio que atingiu uma madeireira na Serra desde a noite desta terça-feira (3) pode afetar o atendimento em hospitais e unidades de saúde. Isso porque uma empresa de sistemas que funciona em um prédio ao lado do galpão que pegou fogo presta serviço a unidades hospitalares da Grande Vitória. Pelo fato da rede elétrica ser interligada, os bombeiros solicitaram que o fornecimento de energia fosse interrompido e, por isso, os computadores da empresa foram desligados.

De acordo com informações da TV Gazeta, em um prédio ao lado do galpão funcionam cinco empresas. Além da madeireira, uma das empresas que está estabelecida no local é a Via Center que, segundo a Defesa Civil, abastece sistemas de hospitais e unidades de saúde, alguns públicos e outros particulares, de toda a Grande Vitória.

A rede elétrica do prédio é interligada. Então, quando os bombeiros chegaram até o local para conter o fogo, eles pediram que fosse desligada toda a energia do prédio. Quando isso foi feito, os computadores pararam de funcionar e não foram religados até a manhã desta quarta (4).

Segundo informações obtidas pela reportagem, ainda não se sabe como está o atendimento nos hospitais e unidades de saúde, mas pode ser que haja uma lentidão no acesso a dados armazenados de forma eletrônica, como prontuários, por exemplo.

A Defesa Civil informou que só poderia verificar a estrutura do prédio depois que o incêndio fosse totalmente controlado. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo foi contido por volta das 9h desta quarta (4).

Incêndio em madeireira na Serra Crédito: Incêndio na Serra

O INCÊNDIO

Um incêndio atingiu uma madeireira que fica localizada às margens da BR 101, na altura do bairro Carapina, na Serra. O fogo começou por volta das 22h15 desta terça-feira (3), conforme divulgado pelo Corpo de Bombeiros nas redes sociais. Equipes da corporação combateram as chamas durante toda a madrugada e controlaram o incêndio na Rondônia Madeiras na manhã desta quarta (4). Segundo a reportagem da TV Gazeta, um funcionário estava no local no momento do incêndio, mas não há informações sobre o estado de saúde dele.

Por volta das 9h desta quarta-feira (4) os bombeiros concluíram o trabalho de combate ao fogo e controlaram o incêndio. O Corpo de Bombeiros informou que oito viaturas e mais de 20 militares foram empenhados na ação.

"DOLOROSO", DIZ DONO DA EMPRESA

O proprietário da madeireira, José Carlos Simões, esteve no local pela manhã. Segundo ele, o galpão e todo o material que estava nele foram destruídos. "Todo o estoque, caminhões, empilhadeiras, ou seja, tudo. É muito triste, você vê um sonho se desmanchando. É doloroso", disse.

Ele reclamou da falta de água no hidrante que fica em frente ao galpão e disse que o prejuízo poderia ser maior. "A gente contou com apoio dos bombeiros, tava todo mundo aqui, o pessoal pronto para trabalhar. Mas faltou água no hidrante na frente da empresa. Se não fosse a empresa de um amigo que tinha carro-pipa, tinha queimado até o prédio também", contou.

De acordo com o tenente Daniel, a maior dificuldade se dá pelo madeirame, material em que fogo predominou. Segundo ele, a dificuldade da água penetrar este tipo de produto prolonga o trabalho das equipes.

"A dificuldade maior se dá pela configuração dos materiais, são materiais sólidos inflamáveis, basicamente madeirame. Eles atingem um alto ponto de ignição. Ocorre também que a água acaba não penetrando adequadamente nesses materiais devido a essa configuração. São materiais que permanecem bastante unidos, basicamente o madeirame particulado, cortado em lâminas e unidos. E aí a gente encontra a dificuldade da água ir penetrando nesses materiais para a gente efetuar a extinção de forma mais rápida", explicou.

Além disso, o tenente afirmou que, pela dimensão do incêndio e dificuldade de controlar as chamas, as equipes foram se revezando para evitar que algum bombeiro precisasse de atendimento e afetasse o trabalho de combate. A causa do incêndio ainda não foi determinada e só será após a realização de laudo pericial.

IMPACTOS

Procurada, a Defesa Civil da Serra informou que foi autorizada a instalação de um gerador externo para atender ao datacenter que funciona no local, uma vez que trata-se de banco de dados para hospitais. Os funcionários desse datacenter estão trabalhando remotamente, pois o lugar foi evacuado.

Já a Secretaria da Saúde informou que o Datacenter, localizado no prédio onde ocorreu o incêndio, não atende nenhum hospital da rede estadual.

O QUE DIZ A CESAN

A Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan) informou que desde o início do incêndio prestou apoio ao Corpo de Bombeiros no combate ao fogo. Disse que foi dado à equipe de bombeiros uma estação de água do bairro Jardim Limoeiro e foram fornecidos 60 mil litros de água. Nesta manhã, dois carros-pipa da Cesan deram continuidade aos trabalhos. Sobre o hidrante, técnicos da Cesan fizeram um teste no local na manhã desta quarta (4) e disseram que havia água com pressão e volume satisfatórios.

Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta