Incêndio atinge lancha na Ilha da Fumaça, em Vitória

Lancha pega fogo na Ilha da Fumaça, Vitória Crédito: Rodrigo Gavini

Corpo de Bombeiros foi acionado para atender ocorrência de uma lancha pegando fogo por volta das 11h desta quarta-feira (28) na Ilha da Fumaça, na altura do bairro Ilha de Santa Maria, em Vitória . Duas pessoas ficaram feridas e, além da lancha, o fogo atingiu um poste que fica próximo. Com o incêndio, o teto da marina desabou. Por volta de 12h50, os Bombeiros informaram que conseguiram controlar as chamas.

Segundo post da corporação no Twitter, há relatos de vítima queimada no braço e no rosto. A reportagem de A Gazeta apurou no local que um homem se feriu, mas estava lúcido e conversando quando foi socorrido. Uma mulher também sofreu queimaduras no braço e foi socorrida por uma ambulância. Os feridos não tiveram a identidade informada.

Um poste que foi atingido pelo fogo caiu, derrubando fios. Por questões de segurança, funcionários da EDP estiveram no local e desligaram a energia em parte da Ilha da Fumaça. Mais duas guarnições dos Bombeiros chegaram ao local por volta de 12h20 para ajudar no combate às chamas, totalizando três unidades no atendimento. O fogo foi controlado por volta de 12h50.

ATUALIZAÇÃO - 28/07 às 11h08min | Ilha de Santa Maria/Vitória – Equipe continua no combate, sem risco de atingir outras lanchas. Que devido às paredes laterais da lancha o combate está sendo por cima. #193ES — Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (@bombeirosES) July 28, 2021

O dono de uma embarcação que fica no local — que não quis ser identificado — contou que, durante uma manutenção na marina na Ilha da Fumaça, a lancha começou a pegar fogo e as chamas começaram na parte da frente. Ele disse ainda que a lancha incendiada seria de 2018 e avaliada em cerca de R$ 400 mil.

O mecânico de outro barco, que se identificou como Wil, contou à reportagem que o homem ferido também era mecânico e estava trabalhando na manutenção da lancha (que estaria sem combustível), fazendo teste no motor, utilizando uma bomba externa. Ao ligar a embarcação, o fogo começou e o homem se feriu nos braços e na cabeça. Uma mulher que estava ajudando o mecânico, ao ver a embarcação pegando fogo, teria pulado da lancha e sofreu ferimentos leves.

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O tenente Graça Júnior coordenou a ação dos Bombeiros no local e falou sobre a complexidade do incêndio. "O trabalho foi extremamente difícil porque a embarcação é de fibra. Acessamos por cima, mas a água não penetrava. Depois, conseguimos autorização para abrir um buraco no casco e fizemos o combate por essa abertura", disse.

Sobre as vítimas, o tenente disse que o mecânico teve uma queimadura no braço direito e foi socorrido por pessoas que estavam no local. Já a mulher sofreu uma torção no braço e foi atendida pelo resgate da corporação. Ao todo, 12 militares participaram da ocorrência.

Lancha pega fogo na Ilha da Fumaça, em, Vitória

Com relação à causa do incêndio, que ainda precisaria ser investigada, o tenente afirmou que "no relato que o mecânico deu inicialmente, ele disse estar fazendo a manutenção quando percebeu um vazamento de combustível, e começou a pegar fogo".

O relato é parecido com a explicação dada pela mulher. "Segundo ela, o mecânico estava em um ambiente confinado e solicitou que ela desse 'partida' na lancha. No momento da partida, houve a explosão, provavelmente pelo acúmulo de gases combustíveis nesse ambiente", explicou a tenente Andresa, da comunicação dos Bombeiros.