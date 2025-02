Em Jacaraípe

Incêndio atinge depósito de eletrodomésticos na Serra e causa prejuízo de R$ 4 milhões

Fogo atingiu um galpão da Eletroshow Outlet no começo da noite desta quarta-feira (19); segundo o proprietário, todos o espaço foi completamente destruído pelas chamas

Mikaella Mozer Repórter / [email protected]

O galpão da loja Eletroshow Outlet foi atingido por um incêndio no começo da noite de quarta-feira (19), em Jacaraípe, na Serra. As chamas, que consumiram completamente o local, começaram no final do expediente. O proprietário, que não quis se identificar, contou ao repórter Daniel Marçal, da TV Gazeta, que ele e os funcionários fechavam as portas da parte de trás da loja quando viram uma fumaça. O prejuízo é estimando em R$ 4 milhões e não há seguro, segundo o dono do estabelecimento.

O proprietário e os colaboradores tentaram apagar as chamas, mas por conter material altamente inflamável, o fogo se alastrou rapidamente. Devido à intensidade, em pouco mais de uma hora e meia de incêndio, foram usados 13 mil litros de água pelo Corpo de Bombeiros. A equipe militar precisou solicitar reforço por volta das 20h40, pois a água havia acabado.

"Fomos tentar apagar, mas como na parte externa e interna contém muito papelão, o fogo começou a pegar, passou para as partes de pilhas de paletes de madeira. Ninguém se feriu, são e salvos, só a loja que perdemos o que tinha que perder. Estávamos em seis ou oito (pessoas)", explicou o proprietário.

A loja existe há sete anos em Jacaraípe e era conhecida na região. Uma casa próxima ao depósito precisou ser evacuada e os cinco moradores precisaram procurar abrigo.

O galpão da loja de eletrodoméstico foi completamente destruído pelas chamas. (Daniel Marçal)

"A minha preocupação foi tirar o pessoal de dentro e não tentar combater o fogo, por que se cai o telhado em cima da gente? Aí começou essa fumaça, muita fumaça, tudo muito rápido. Você não sabe o que é rápido", disse o dono.

"Queimar até amanhã" (quinta)

Pela quantidade de material no local, os bombeiros preveem que a situação só será finalizada na manhã de quinta-feira (20). O incêndio chegou a atingir uma área de mata, mas já foi controlado. As equipes seguem monitorando novos possíveis focos para não iniciar novas chamas.

"O madeirite vai queimar até amanhã. Não só porque é muito inflamável, é porque tem muito e a água evapora antes de bater no fogo. Por isso a nossa preocupação está nessa estrutura todas porque ela começou a colapsar. As colunas são todas de madeiras. A gente vai pegar do fogo avançando da parede para lá (direção contrária a parede) porque quanto menos fogo na parede menos chance dela colapsar", explicou o sargento Warlles para a TV Gazeta.

Em nota, o Corpo de Bombeiros informou que os militares da corporação atuaram no combate ao incêndio durante toda a noite e, nesta manhã (20), os bombeiros realizam rescaldo. Não houve feridos.

