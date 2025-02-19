Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Perigo nas águas

Banhistas são atacados por piranhas em lagoa de Linhares

No domingo (17), três pessoas foram vítimas de ataques do peixe. A reportagem conversou com duas delas. Dono do espaço diz que casos são 'inéditos'

Publicado em 19 de Fevereiro de 2025 às 18:39

Wilson Rodrigues

Wilson Rodrigues

Publicado em 

19 fev 2025 às 18:39
Banhistas são atacados por piranhas em lagoa de Linhares
Lagoa do Canto Grande, localizada no Córrego Farias, em Linhares Crédito: Douglas Abreu
Pelo menos dois banhistas foram atacados por piranhas na Lagoa do Canto Grande, localizada no Córrego Farias, zona rural de Linhares, no Norte do Espírito Santo, no último domingo (17). Entre as vítimas está uma menina de 5 anos, que sofreu uma mordida em uma das pernas, e um carreteiro de 53 anos, ferido no dedo do pé. A prefeitura informou que a lagoa é de propriedade particular, mas destacou que o ocorrido acendeu um alerta.
A reportagem conversou com Paloma Quiuqui dos Santos, de 27 anos, mãe de Helena Quiuqui Ramos, de 5 anos, a criança atacada por piranhas.
“Era por volta de 13h20 de domingo (16). Ela estava tomando banho na lagoa, saiu, pegou um copo de refrigerante e voltou. Assim que entrou na água novamente, já saiu gritando. Quando fomos ver, já estava o buraco na perna dela”, relatou.
“No momento em que vi a mordida, já pensei: ‘foi piranha’, mas nunca soubemos que havia piranhas ali”, disse. Segundo ela, várias pessoas estavam no local no momento do ataque.
Banhistas são atacados por piranhas em lagoa de Linhares
Helena Quiuqui Ramos, de 5 anos, uma das vítimas Crédito: Douglas Abreu
Após o incidente, a pequena Helena foi socorrida pela família. “Levamos ela para a UPA, e depois ela foi transferida para o HGL (Hospital Geral de Linhares) para avaliar a possibilidade de um enxerto. Mas, como ela é magrinha, não foi possível fazer o procedimento. Então, a levaram de volta à UPA, onde deram 18 pontos na perna dela”, contou a mãe.
A Gazeta também conversou com outra vítima, um carreteiro de 53 anos, que pediu para não ser identificado. Ele também foi atacado no mesmo local no último domingo (16).
“Eu estava lá no momento do ataque que feriu a criança. Foram três pessoas mordidas lá no domingo. No meu caso, ela (a piranha) só mordeu, não arrancou pedaço não”, relatou.
Segundo ele, antes da sequência de ataques, a esposa comentou ter sentido algo estranho na água. Ele conta que estava com a água na altura da cintura.
“A minha mulher disse: ‘Passou alguma coisa nas minhas pernas’. Eu brinquei com ela: ‘Deve ser alguma anaconda’. Aí ela disse: ‘Passou de novo’. E eu falei: ‘Essa anaconda não está com nada’. Então, ela saiu da água. Foi Deus mesmo. Eu voltei para a água e, na hora que entrei, senti a mordida no dedo e vi o sangue saindo. Depois, fomos embora, porque com piranha ninguém brinca”, disse.
As vítimas disseram que não havia placas de sinalização da presença de piranhas na água. Nesta terça-feira (19), o proprietário da lagoa onde ocorreu o ataque falou com a TV Gazeta. Ele disse que os ataques começaram há  15 dias e que 'nunca tinha acontecido antes', e disse que começou a instalar telas na água para proteger o espaço dos banhistas. 
Banhistas são atacados por piranhas em lagoa de Linhares
Telas começaram a ser instaladas na lagoa com a promessa de proteger os banhistas Crédito: Douglas Abreu
Em nota, a Prefeitura de Linhares, informou que a área onde ocorreu o ataque é particular, que não foi comunicada oficialmente dos ataques mas que vai enviar uma equipe da Secretaria Municipal de Meio Ambiente ao local para avaliar a situação. 
Acrescentou que durante a piracema, período de reprodução dos peixes, "as piranhas tornam-se mais agressivas para proteger seus ninhos, principalmente em áreas com aguapés, onde se reproduzem. Tanto machos quanto fêmeas mordem intrusos como forma de defesa", disse. Aguapé, é uma vegetação aquática. 
A prefeitura informou que alerta os banhistas "a evitarem águas calmas e turvas, especialmente em áreas com vegetação nas margens das lagoas, locais preferidos para a reprodução da espécie".
Finalizou comunicando que por se tratar de uma área particular, "irá orientar os proprietários de lagoas de uso público a sinalizarem os locais de risco ou isolarem as áreas de banho com telas, garantindo mais segurança aos frequentadores".

+ Reportagens 

Falso médico vai a júri popular por morte de menina em hospital de São Mateus

Com empate, Alegre volta a ser a cidade mais quente do Brasil

Plano Pena Justa: a equivocada percepção de quem é vítima e de quem é criminoso

Lanche, garrafa, celular: veja regras para desfiles de carnaval no Sambão

O que acontece agora com denunciados pela PGR por tentativa de golpe

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Linhares ES Norte Região Norte do ES
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Lotofácil
Aposta de Colatina ganha R$ 793 mil no concurso 3667 da Lotofácil
Evento geek acontece neste fim de semana em Vila Velha
Evento geek reúne dubladores e atrações de cultura pop em Vila Velha neste fim de semana
Fiat Strada Ultra
Domínio das picapes e avanço da BYD marcam 1º trimestre automotivo no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados