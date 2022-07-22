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Cachoeiro de Itapemirim

Ilha do Meirelles: ponto turístico está abandonado no Sul do ES

Área doada ao município é equivalente a nove campos de futebol e no passado abrigou uma estação ambiental. Sem manutenção, o terreno foi tomado pelo mato e apresenta riscos aos frequentadores
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

22 jul 2022 às 12:34

Publicado em 22 de Julho de 2022 às 12:34

Uma grande área verde equivalente a nove campos de futebol e que já abrigou uma estação ambiental, está atualmente abandonada. Segundo o município, a Ilha do Meirelles, a maior do Rio Itapemirim, em Cachoeiro de Itapemirim, segue sem previsão de projetos para ser aproveitada. A intenção é doá-la ao Estado.
O único acesso é feito por uma precária e estreita ponte madeira, sustentada por desgastados fios de aço, que evidenciam a falta de manutenção do local. Cabos arrebentaram e algumas ripas estão podres ou já se perderam. Por lá, em 2002, uma faculdade particular do município chegou a criar uma estação ambiental, visitada por estudantes.
Ilha do Meirelles, em Cachoeiro de Itapemirim
O único acesso ao local é feito por uma ponte que está em situação precária de manutenção/TV Gazeta Crédito: Diego Gomes
A concessão dada pelo município à instituição na época, foi devolvida anos depois à Prefeitura. Atualmente, a estrutura que conta com banheiros, deck e até um anfiteatro está destruída. Depois da devolução, a ilha passou a ser frequentada por usuários de drogas.
Moradores da região se lembram das tardes de lazer quando o local era cuidado. “Tinha infraestrutura, o bar do antigo dono, música ao vivo, lugar para palestras e vinham excussões de ônibus escolares”, contou o autônimo, Ademilson Quinelato, em entrevista a repórter Bruna Hemerly, da TV Gazeta Sul.
O desejo, segundo o vigilante Ivanildo de Souza, é que uma revitalização do espaço fosse iniciada. “A área deveria ser revitalizada logo, podia ter uma atenção, um cuidado para usufruirmos”, disse Souza.
Ilha do Meirelles, Cachoeiro de Itapemirim
A Ilha do Meirelles, fica em Cachoeiro de Itapemirim e no passado contava com uma estrutura para os frequentadores Crédito: Diego Gomes/TV Gazeta

O TERRENO

A Ilha do Meirelles recebe este nome por conta do nome do antigo proprietário, Newton Meirelles. Ele que chegou a ser vereador de Cachoeiro, não tinha herdeiros e doou o terreno ao município em 1988, na condição de que a administração cuidasse da área e permitisse a visitação pública.
A área de 9,6 hectares chegou a ser tombada pela prefeitura municipal por conta da importância cultural, segundo resolução de tombamento da lei municipal n.º 5484/2003.
Ilha do Meirelles, em Cachoeiro de Itapemirim
Muitas ripas da única ponte que leva até a Ilha do Meirelles já se desprenderam. O local coloca os frequentadores em situação de risco de acidentes Crédito: Diego Gomes/TV Gazeta
De acordo com a gerente de recurso naturais da secretaria de Meio Ambiente, Fabiana Ramos Dias Caçador, o documento de doação fazia uma série de exigências dentro de um prazo, que não foi feito pelo Executivo e a doação, segundo ela, teria perdido o valor.
O município decidiu então, doar a concessão ao Estado. Atualmente, explicou a gerente, não há projetos para uso da área. “Estamos em fase de desmobilização, retirada das estruturas da ponte. Existe uma análise com a Secretaria de Obras para estas providências”, disse a servidora. 
Procurada, a Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos alegou que a responsabilidade de cuidar da área é do município. Segundo a pasta, a Ilha do Meirelles se encontra sob a posse da prefeitura, primeiro pela doação direta em 1988 e, depois, pela concessão do Estado, em 2011.

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