Ilha do Meirelles: ponto turístico está abandonado no Sul do ES

Ilha do Meirelles, a maior do Rio Itapemirim, em Uma grande área verde equivalente a nove campos de futebol e que já abrigou uma estação ambiental, está atualmente abandonada. Segundo o município, a, a maior do Rio Itapemirim, em Cachoeiro de Itapemirim , segue sem previsão de projetos para ser aproveitada. A intenção é doá-la ao Estado.

O único acesso é feito por uma precária e estreita ponte madeira, sustentada por desgastados fios de aço, que evidenciam a falta de manutenção do local. Cabos arrebentaram e algumas ripas estão podres ou já se perderam. Por lá, em 2002, uma faculdade particular do município chegou a criar uma estação ambiental, visitada por estudantes.

O único acesso ao local é feito por uma ponte que está em situação precária de manutenção/TV Gazeta Crédito: Diego Gomes

A concessão dada pelo município à instituição na época, foi devolvida anos depois à Prefeitura. Atualmente, a estrutura que conta com banheiros, deck e até um anfiteatro está destruída. Depois da devolução, a ilha passou a ser frequentada por usuários de drogas.

Moradores da região se lembram das tardes de lazer quando o local era cuidado. “Tinha infraestrutura, o bar do antigo dono, música ao vivo, lugar para palestras e vinham excussões de ônibus escolares”, contou o autônimo, Ademilson Quinelato, em entrevista a repórter Bruna Hemerly, da TV Gazeta Sul.

O desejo, segundo o vigilante Ivanildo de Souza, é que uma revitalização do espaço fosse iniciada. “A área deveria ser revitalizada logo, podia ter uma atenção, um cuidado para usufruirmos”, disse Souza.

A Ilha do Meirelles, fica em Cachoeiro de Itapemirim e no passado contava com uma estrutura para os frequentadores Crédito: Diego Gomes/TV Gazeta

O TERRENO

A Ilha do Meirelles recebe este nome por conta do nome do antigo proprietário, Newton Meirelles. Ele que chegou a ser vereador de Cachoeiro, não tinha herdeiros e doou o terreno ao município em 1988, na condição de que a administração cuidasse da área e permitisse a visitação pública.

A área de 9,6 hectares chegou a ser tombada pela prefeitura municipal por conta da importância cultural, segundo resolução de tombamento da lei municipal n.º 5484/2003.

Muitas ripas da única ponte que leva até a Ilha do Meirelles já se desprenderam. O local coloca os frequentadores em situação de risco de acidentes Crédito: Diego Gomes/TV Gazeta

De acordo com a gerente de recurso naturais da secretaria de Meio Ambiente, Fabiana Ramos Dias Caçador, o documento de doação fazia uma série de exigências dentro de um prazo, que não foi feito pelo Executivo e a doação, segundo ela, teria perdido o valor.

O município decidiu então, doar a concessão ao Estado. Atualmente, explicou a gerente, não há projetos para uso da área. “Estamos em fase de desmobilização, retirada das estruturas da ponte. Existe uma análise com a Secretaria de Obras para estas providências”, disse a servidora.