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Acidente grave

Idosa de 77 anos morre atropelada por caminhão na BR 101 em Linhares

Idosa estava acompanhada da neta na hora que o acidente aconteceu. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, a idosa tinha deficiência visual
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 out 2020 às 18:31

Publicado em 29 de Outubro de 2020 às 18:31

Idosa de 77 anos morre atropelada por caminhão na BR-101 em Linhares
Idosa de 77 anos morre atropelada por caminhão na BR 101 em Linhares Crédito: Álvaro Queiroz
Uma idosa de 77 anos morreu atropelada por um caminhão na BR 101. O acidente aconteceu na tarde desta quinta-feira (29), no trecho da rodovia próximo do Centro de Linhares, no Norte do Espírito Santo.
Na hora do acidente, a idosa estava acompanhada da neta. As duas foram atendidas pelos Bombeiros e levadas para o Hospital Geral de Linhares, mas a idosa não resistiu. A menina não teve ferimentos graves, só que estava muito assustada e precisou de atendimento médico. Os nomes das vítimas não foram divulgados.
Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local do acidente. O motorista do caminhão ficou muito abalado, mas contou que não teve tempo de evitar o atropelamento, já que a idosa e a neta dela teriam atravessado a rodovia correndo.
Uma ambulância da concessionária Eco 101 foi acionada para fazer o atendimento do motorista, que ficou em choque. Segundo informações da PRF, a idosa tinha deficiência visual e a neta também tem. Isso pode ter colaborado com o acidente.

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