Idosa de 77 anos morre atropelada por caminhão na BR-101 em Linhares

Na hora do acidente, a idosa estava acompanhada da neta. As duas foram atendidas pelos Bombeiros e levadas para o Hospital Geral de Linhares, mas a idosa não resistiu. A menina não teve ferimentos graves, só que estava muito assustada e precisou de atendimento médico. Os nomes das vítimas não foram divulgados.
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local do acidente. O motorista do caminhão ficou muito abalado, mas contou que não teve tempo de evitar o atropelamento, já que a idosa e a neta dela teriam atravessado a rodovia correndo.
Uma ambulância da concessionária Eco 101 foi acionada para fazer o atendimento do motorista, que ficou em choque. Segundo informações da PRF, a idosa tinha deficiência visual e a neta também tem. Isso pode ter colaborado com o acidente.