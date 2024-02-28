Idosa com fêmur quebrado espera há 9 dias por cirurgia em hospital de Vitória

Falta de medicamentos e materiais hospitalares, problema no ar-condicionado, funcionários sobrecarregados, sistema operacional fora do ar e espera de muitos dias por uma cirurgia: estas são reclamações de pacientes do Hospital da Associação dos Funcionários Públicos do Espírito Santo, localizado na Cidade Alta, no Centro de Vitória

A reportagem de A Gazeta conversou por telefone nesta quarta-feira (28) com pessoas que enfrentam dificuldades semelhantes dentro na unidade. Um dos casos é de uma idosa de 88 anos que está com o fêmur, osso localizado na coxa, quebrado e espera por uma cirurgia desde o dia 19 de fevereiro. Outra pessoa relatou ter machucado o braço no último sábado (24) e também aguarda por uma cirurgia.

O drama vivido estaria acontecendo em decorrência de um problema no sistema operacional, segundo os pacientes. Os funcionários do hospital estariam com dificuldades em acessar prontuários, realizar cirurgias e até mesmo de dar alta a pessoas que já poderiam ir para casa. Não houve reclamação de superlotação, mas os pacientes reconhecem que a entrada de pessoas é maior do que a saída no local.

A idosa de 88 anos citada no início desta reportagem prefere não se identificar com medo de sofrer represálias. Ela caiu e quebrou o fêmur, por isso procurou pelo atendimento médico. A acompanhante dela conversou com A Gazeta e relatou ter chegado ao local no dia 19 deste mês, ou seja, há nove dias.

"Ela [idosa] está aqui desde segunda-feira da semana passada, há mais de uma semana. Quando chegamos, ouvimos que um aparelho estava com problema. Desde então, ela teve até infecção urinária e precisou de antibiótico. Agora a previsão é operar na sexta-feira de manhã. É um caos, uma situação muito difícil" X. - Acompanhante de idosa

Ainda segundo a acompanhante da idosa, a paciente chegou a ir para a sala de cirurgia no último domingo (25), mas faltava o risco cirúrgico - um documento elaborado por um médico cardiologista que atesta a condição daquele indivíduo para realização de uma cirurgia. A mulher que acompanha a idosa relata que também faltou antibiótico.

O hospital da Associação dos Funcionários Públicos do Espírito Santo fica localizado na Cidade Alta, em Vitória Crédito: Reprodução/ TV Gazeta

Outro paciente, que também não será identificado nesta reportagem, está com um problema no joelho. "Tá todo mundo aqui numa demanda alta, tá tudo demorando. Queremos saber o que pode ser feito", reclamou.

O taxista James Alvarenga também está entre os pacientes que esperam na fila do hospital por uma cirurgia. Ele fraturou o rádio, uma parte do braço direito, no último sábado (24). Ele elogiou o trabalho feito pelos funcionários da Associação, mas reclamou da falta de materiais hospitalares e até da alimentação.

"Tá faltando um monte de coisa... material, até alimentação. Os funcionários estão sobrecarregados. O sistema saiu do ar no domingo. Cirurgias deixaram de ser feitas. Que sistema é este? Um descaso total", relatou.

O taxista enviou um vídeo à reportagem que mostra o braço dele inchado e com uma vermelhidão.

"A limpeza é precária. É uma coisa complexa. Tem gente gemendo de dor, falta medicação, coisa básica. Machuquei meu braço no sábado e até agora não tenho estimativa para fazer cirurgia. É muita gente com dor" James Alvarenga - Taxista

No início da tarde desta quarta-feira (28), James voltou a fazer contato com a reportagem informando que a cirurgia que fará no braço teria sido marcado para a próxima semana. "Tá feio, e eles não passam nada para a gente, nenhuma informação", lamentou.

O que diz a Sesa

A Gazeta. O hospital não é administrado pela Secretaria de Estado da Saúde , mas pela própria associação que dá nome à unidade de saúde. A reportagem demandou a Secretaria de Estado da Saúde porque o hospital também recebe pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS), ou seja, há recebimento de verba pública para tratamento de pacientes e cirurgias, como nos casos de fontes ouvidas por

Em nota, a Secretaria da Saúde (Sesa) reiterou a informação de que o Hospital da Associação dos Funcionários Públicos do Espírito Santo é filantrópico de caráter privado, não fazendo parte da estrutura organizacional da Sesa. A Secretaria informou que os repasses são realizados até o dia 10 de cada mês e garantiu estar em dia com a transferência de recursos.

A Sesa ainda informou que a instituição possui convênio com a Sesa para oferta de consultas e exames para o Sistema Único de Saúde (SUS), pela diária de internação hospitalar e na utilização de Órteses, Próteses e Materiais Especiais (OPMEs). Atualmente o valor do contrato é de R$ 3.922.292,35 mensais, segundo a pasta, com uma oferta de 113 leitos SUS e 03 leitos sala vermelha.

O que diz a Associação dos Funcionários Públicos do ES

A reportagem de A Gazeta ligou várias vezes para a associação e demandou por e-mail, com as perguntas abaixo, desde a manhã desta quarta-feira (28).

Considerando as reclamações feitas pelos pacientes, perguntamos o seguinte:

O que está acontecendo no local? Por que a Associação dos Funcionários Públicos do Espírito Santo chegou a este nível? Está faltando medicamento?



Desde quando o hospital vive uma situação como esta? O hospital tem capacidade máxima para quantos pacientes? E quantos estão ocupando o hospital neste momento?



Há alguma previsão de melhora? A respeito das cirurgias pendentes, quando serão realizadas?



O que a associação pretende fazer para melhorar a situação? Houve algum pedido de ajuda para a Secretaria de Estado da Saúde?



Há algum problema no sistema operacional? Desde quando o hospital está com este problema?



No fim da tarde desta sexta-feira (28), em nota, a Associação dos Funcionários Públicos do ES, que responde pelo hospital, afirmou desconhecer a situação relatada por pacientes no local para a reportagem.