Mudança em contrato de plano de saúde surpreende clientes no ES; entenda

Unimed Vitória informou que foi procurada por entidades para a realização de novos contratos para seus associados Crédito: Divulgação

Uma alteração no modelo de contratação de planos de saúde empresariais da Unimed Vitória, feita pela Associação Comercial e Empresarial do Espírito Santo (ACE-ES) e pela Associação do Comércio de Bens e Serviços no Estado do Espírito Santo (ACS-ES), surpreendeu alguns clientes, que têm dúvidas sobre a gestão do contrato, antes feito pela Benevix, e agora gerido diretamente pela ACS.

A alteração pegou muitos de surpresa. Cliente da Benevix há vários anos, Liana da Costa Pereira, 28 anos, relatou que, na última semana, ao levar o pai ao cardiologista, a atendente do consultório informou que o número que constava na carteirinha não batia com o cadastro.

“Como tenho o aplicativo, fiz o login e consegui ter acesso à carteirinha, e ela viu que o número foi trocado (depois dessa mudança na gestão do plano). Com esse número do aplicativo, ele conseguiu consultar. Mas fiquei com dúvida também sobre o pagamento, porque o boleto vinha sempre pela Benevix. E agora? Vai ser gerado por quem? Quem é jovem consegue ver no aplicativo, mas uma pessoa mais idosa, talvez, que não usa, usa só a carteirinha, talvez tenha mais dificuldade”, observa.

A mudança, segundo comunicado divulgado pela ACE-ES/ACS-ES, tem como objetivo “garantir uma experiência mais positiva e com maior qualidade para todo o conjunto de associados, por meio da relação direta da ACS com a Unimed.”

A nota destaca ainda que a transição na gestão não afeta a continuidade dos atendimentos assistenciais e que serão mantidas as características da cobertura em vigor. A orientação é para que os usuários confiram a carteirinha digital do plano por meio do aplicativo da Unimed Vitória. A reportagem tentou contato com a associação, por telefone, nos múltiplos números informados no site da ACS, mas nenhuma chamada foi atendida.

Também por meio de nota, a Benevix informa que administra planos empresariais da Unimed Vitória para cerca de 60.400 usuários, dos quais 58% são vinculados às entidades ACE/ACS. Os demais 42% dos beneficiários ou são vinculados a outras entidades ou possuem contratação direta.

Após a solicitação de cancelamento dos contratos de planos de saúde pelas entidades ACE/ACS, segundo a Benevix, "a Unimed Vitória transferiu ilicitamente todos os usuários de planos empresariais administrados pela Benevix para o novo plano aberto pela ACE/ACS sem a administração da Benevix, incluindo os clientes que nunca tiveram qualquer ligação com a ACE/ACS e não fizeram tal solicitação", diz a nota.

De acordo com a administradora de benefícios, essa atitude é um descumprimento pela operadora do contrato de administração firmado com a Benevix, bem como das regras regulatórias da Agência Nacional de Saúde (ANS).

A Benevix destaca ainda, na nota, que já obteve decisão judicial determinando que a Unimed Vitória mantenha ativos todos os contratos empresariais por ela cancelados ilicitamente e afirma que vem orientando seus clientes a insistir na prestação dos serviços médicos junto à operadora.

A administradora ressalta que a Unimed Vitória não pode negar atendimento a nenhum dos clientes da Benevix que sejam vinculados aos contratos mantidos judicialmente, desde que estejam em dia com as obrigações de pagamento. Também assegura que os boletos das mensalidades emitidos por ela estão corretos e se referem aos planos que deveriam ser mantidos ativos por força da referida decisão judicial.

"Aos clientes da Benevix que incorretamente tiveram seus planos de saúde transferidos à administração da ACE/ACS, solicitamos que entrem em contato com a operadora manifestando a sua insatisfação, bem como procurem o apoio da Benevix no canal 0800-606 7272. Estamos à disposição para auxiliá-los e continuaremos buscando na justiça o direito dos clientes que representamos", finaliza a nota.

A Unimed Vitória, por sua vez, destacou que foi procurada pela ACE-ES e pela ACS-ES para a realização de novos contratos para seus associados.

“Anteriormente, os contratos desses beneficiários contavam com o intermédio da Benevix. Porém, diante dos aumentos nos custos da saúde privada no Brasil ao longo dos últimos anos, a ACE-ES e a ACS-ES decidiram alterar seu modelo de contratação dos planos de saúde coletivos empresariais, dispensando os serviços da Benevix, como forma de oferecer aos seus associados os mesmos planos de saúde com um preço muito mais acessível”, diz a nota enviada pela Unimed.

A cooperativa frisou ainda que comunicados foram enviados previamente aos beneficiários dessas entidades, informando sobre a migração.

“Como explicado nesses comunicados, de agora em diante, as cobranças da mensalidade do plano de saúde não serão mais feitas pela Benevix, e sim pelas entidades de classe, com boleto próprio.”

Sobre eventuais cobranças duplicadas, a Unimed Vitória esclareceu que, uma vez que foi encerrado o contrato com a Benevix para os clientes ligados à ACE-ES e ACS-ES, qualquer boleto de mensalidade enviado pela administradora aos clientes é indevido e não deve ser pago.

“Juntamente com as entidades ACE-ES e ACS-ES, a cooperativa já está acionando judicialmente a administradora para evitar que os beneficiários sejam prejudicados. Caso algum cliente tenha feito o pagamento do boleto enviado pela Benevix, a Unimed Vitória orienta que faça contato com sua central de atendimento por um dos canais disponíveis: telefone (27) 99842-9341 ou e-mail [email protected] .”

Diante da transição, a Unimed informou que “se compromete publicamente a manter ativas as carteirinhas de todos que estejam nessa situação, garantindo, assim, atendimento e cobertura.”