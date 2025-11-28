Doação de órgãos

Hospital Central em Vitória volta a realizar captação de pulmões após seis anos

A ação não era realizada na unidade desde 2019; além dos pulmões, foram captados também os rins, córneas e fígado do doador

Lucas Gaviorno

Publicado em 28 de novembro de 2025 às 18:07

Profissionais que participaram da operação de retirada dos pulmões após seis anos Crédito: Divulgação/Sesa

Após seis anos, o Hospital Estadual Central (HEC), em Vitória, realizou uma captação de pulmões para serem doados – um dos procedimentos mais complexos e menos frequentes, segundo os médicos da unidade. A operação de retirada dos órgãos foi realizada na última quarta-feira (26) e contou com a equipe do próprio hospital, além de profissionais vindos de São Paulo. Também foram retirados os rins, córneas e fígado.

A presidente da Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes do HEC, Edneia Kuhn, destacou a importância do ato de doar um órgão para quem precisa. “Uma captação pulmonar mobiliza intensamente toda a equipe. Sabemos o quanto é difícil encontrar um pulmão apto para doação e o quanto esse gesto transforma vidas. É sempre um momento de emoção. Agradecemos profundamente à família do doador, que, num momento de dor, escolheu ajudar outras pessoas”, disse.

Apesar de ser um dos hospitais com o maior número de procedimentos de retirada no Espírito Santo, esta ação não era registrada desde 2019.

Números mostram

Dados do Sistema Nacional de Transplantes (SNT) mostram que, de janeiro deste ano até essa quinta-feira (27), 265 pessoas permaneciam na fila de espera para transplante pulmonar no Brasil. No mesmo período, 87 procedimentos foram realizados no país.

