Home
>
Cotidiano
>
Hospital Central em Vitória volta a realizar captação de pulmões após seis anos

Hospital Central em Vitória volta a realizar captação de pulmões após seis anos

A ação não era realizada na unidade desde 2019; além dos pulmões, foram captados também os rins, córneas e fígado do doador

Lucas Gaviorno

Estagiário / [email protected]

Publicado em 28 de novembro de 2025 às 18:07

Profissionais que participaram da operação de retirada dos pulmões
Profissionais que participaram da operação de retirada dos pulmões após seis anos Crédito: Divulgação/Sesa

Após seis anos, o Hospital Estadual Central (HEC), em Vitória, realizou uma captação de pulmões para serem doados – um dos procedimentos mais complexos e menos frequentes, segundo os médicos da unidade. A operação de retirada dos órgãos foi realizada na última quarta-feira (26) e contou com a equipe do próprio hospital, além de profissionais vindos de São Paulo. Também foram retirados os rins, córneas e fígado.

Recomendado para você

A ação não era realizada na unidade desde 2019; além dos pulmões, foram captados também os rins, córneas e fígado do doador

Hospital Central em Vitória volta a realizar captação de pulmões após seis anos

CPI dos Maus-Tratos constatou que os cães eram mantidos sem estrutura adequada, mesmo com histórico de agressividade, e estavam sem coleira, sem focinheira e desacompanhados

Investigação aponta negligência de tutor de pitbulls em ataque a shih-tzu em Alegre

A extensão ocorre apenas nos finais de semana e se deu para atender ao público interessado em visitar as vilas natalinas em Vitória e Vila Velha

Horário noturno do aquaviário é ampliado aos fim de semana até fevereiro de 2026

A presidente da Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes do HEC, Edneia Kuhn, destacou a importância do ato de doar um órgão para quem precisa. “Uma captação pulmonar mobiliza intensamente toda a equipe. Sabemos o quanto é difícil encontrar um pulmão apto para doação e o quanto esse gesto transforma vidas. É sempre um momento de emoção. Agradecemos profundamente à família do doador, que, num momento de dor, escolheu ajudar outras pessoas”, disse.

Apesar de ser um dos hospitais com o maior número de procedimentos de retirada no Espírito Santo, esta ação não era registrada desde 2019.

Números mostram

Dados do Sistema Nacional de Transplantes (SNT) mostram que, de janeiro deste ano até essa quinta-feira (27), 265 pessoas permaneciam na fila de espera para transplante pulmonar no Brasil. No mesmo período, 87 procedimentos foram realizados no país.

Leia mais

Imagem - Mergulhão de Camburi: escavação de passagem subterrânea começa em Vitória

Mergulhão de Camburi: escavação de passagem subterrânea começa em Vitória

Imagem - Morte no Peru: raio atingiu capixaba em trilha a 4.200 metros de altitude

Morte no Peru: raio atingiu capixaba em trilha a 4.200 metros de altitude

Imagem - Capixaba vence prêmio e terá arte estampada em marca famosa de porcelanas

Capixaba vence prêmio e terá arte estampada em marca famosa de porcelanas

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais