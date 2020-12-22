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Encontro do rio com o mar

Homem e adolescente se afogam na Barra do Jucu, em Vila Velha

O menino de 14 anos apareceu mais de duas horas depois e foi ajudado por moradores da região. Homem de 36 anos também conseguiu se salvar, voltou para casa e está bem, segundo os Bombeiros
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 dez 2020 às 00:16

Publicado em 22 de Dezembro de 2020 às 00:16

Vila Velha - ES - Praia da Conhca na Barra do Jucu.
Praia da Concha na Barra do Jucu, próximo ao local onde os rapazes se afogaram  Crédito: Vitor Jubini
Um homem de 36 anos e um adolescente de 14 se afogaram na foz do Rio Jucu, na região da Barra do Jucu, em Vila Velha, no final da tarde desta segunda-feira (21). Eles, que são de Cariacica, estavam acompanhados do pai do adolescente, que foi pescar no local. O menino foi encontrado cerca de duas horas e meia depois.
O pai do menino, George Inácio Iuna, afirmou que seu filho e o amigo dele, de 36 anos, resolveram mergulhar no local onde o rio encontra o mar, com outros colegas da região, mas foram engolidos pela correnteza. Os outros rapazes que estavam com eles tentaram encontrá-los, mas não conseguiram.
Segundo George, seu filho apareceu depois de mais de duas horas e meia, andando pela região da Barra do Jucu, com os olhos vermelhos e bastante debilitado. Ele foi ajudado por moradores da região e ligou para seu celular. George foi até o encontro do filho, que foi levado pelo Corpo de Bombeiros para um hospital da região. Até a noite desta segunda-feira a informação era de que o homem que estava com o adolescente ainda estava desaparecido.
No entanto, a reportagem de A Gazeta demandou o Corpo de Bombeiros na manhã desta terça-feira (22). A assessoria de imprensa informou, por nota, que os Bombeiros foram acionados para atender a ocorrência no início da noite desta segunda-feira.
"Um adolescente de 14 anos entrou no mar e não retornou. Um homem também pulou na água, na tentativa de salvar o menor, e acabou desaparecendo junto. A equipe de mergulho realizou buscas até o horário de segurança, mas suspendeu por conta da visibilidade. Posteriormente, o pai da vítima de 14 anos acionou o Ciodes e informou que o filho foi encontrado com vida, na areia. Uma viatura foi deslocada e realizou atendimento médico do adolescente, orientando a ir a uma unidade de saúde", explicou.
Ainda na nota, a corporação disse que "o adulto ainda não havia sido localizado e as buscas seriam retomadas na manhã de hoje (22). Porém, quando a equipe de mergulho estava a caminho, familiares do homem que estaria desaparecido entraram em contato com o Ciodes, informando que haviam visto na televisão que o trabalho seria reiniciado e relatando que o senhor havia retornado para casa ainda na noite de ontem e estava bem. Sendo assim, os militares retornaram à base e a ocorrência foi encerrada", finalizou.

Atualização

22/12/2020 - 9:22
Após a publicação desta matéria, que apontava que o homem de 36 anos continuava desaparecido após mergulhar na foz do Rio Jucu, o Corpo de Bombeiros enviou uma nota, em resposta à demanda de A Gazeta, informando como foi o atendimento à ocorrência e explicando que o homem voltou para casa e que está bem. O texto foi atualizado.

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