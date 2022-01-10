Homem com mandado de prisão em aberto passa mal no Transcol e foge antes do Samu chegar

"A Ceturb-ES informa que na manhã desta segunda-feira (10) o Samu foi acionado para socorrer um passageiro que havia passado mal dentro do ônibus, no T. São Torquato. Ao checar a identificação do homem, foi constatado que ele tinha um mandado de prisão em aberto. A polícia foi acionada e o homem fugiu do local antes da chegada da mesma", diz a nota.