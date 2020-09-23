Guarapari lidera ranking de maior volume de chuva no ES

A Defesa Civil Estadual divulgou na tarde desta quarta-feira (23) um boletim extraordinário sobre o acumulado de chuva registrado em 24 horas no Espírito Santo. O município que teve a maior precipitação foi Guarapari, com 146,147 milímetros desde às 17h da última terça-feira (22). Em seguida vem Anchieta, que registrou 119,4 milímetros, e Vila Velha, com 95,37 milímetros. Veja abaixo a lista completa.
A Defesa Civil esclarece que os demais municípios registraram acumulados de chuva inferiores a 20 milímetros e que a tabela acima apresenta somente municípios que possuem pluviômetros automáticos do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden).
ACIONAMENTOS POR MUNICÍPIO
No boletim, a Defesa Civil listou a situação dos municípios que acionaram o órgão para algum tipo de ocorrência nesta quarta-feira (23). Ao todo, 10 pessoas estão desalojadas ou seja, estão na casa de parentes ou amigos.
GUARAPARI
- Na madrugada, ocorreu movimento de massa próximo a uma residência na Praia do Morro, o que causou o colapso do muro de arrimo provocando danos à residência, que foi interditada. Os moradores foram para casas de parentes;
- Pontos de alagamento no bairro Village do Sol e Santa Mônica. A água escoou;
- Queda de árvore nos bairros Perocão e Meaípe. Situações já solucionadas.
ANCHIETA
- Queda de árvore próximo à residência, sem vítimas.
CARIACICA
- Queda de árvore próximo a uma residência no Bairro Expedito. Sem vítimas.
PIÚMA
- Pontos de alagamento no Centro de Piúma, Av. Beira Mar.
ARACRUZ
- Pontos de alagamento de ruas em Barra do Riacho.
VIANA
- Pontos de alagamento nos bairros Centro, Universal, Soteco e Marcílio de Noronha;
- Movimento de massa próximo à residência na rua Vale Encantado, bairro Canaã. Não houve necessidade de interdição do imóvel.
VILA VELHA
- Registro de pontos de alagamento na Av. Carlos Lindenberg, entrada do bairro Aribiri; Av. Sérgio Cardoso, bairro Novo México; Rod. Darly Santos; Av. Gil Veloso, em Itapuã.
SERRA
- Movimento de massa próximo à residência no bairro Diamantina - duas residências interditadas.