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Guarapari lidera ranking de maior volume de chuva no ES

Anchieta e Vila Velha estão no segundo e terceiro lugar no ranking das cidades onde mais choveu nas últimas 24 horas; Defesa Civil listou a situação dos municípios que acionaram o órgão para algum tipo de ocorrência

Publicado em 23 de Setembro de 2020 às 17:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 set 2020 às 17:57
Chuva na BR101
Chuva forte na BR101 Crédito: Carlos Alberto Silva
A Defesa Civil Estadual divulgou na tarde desta quarta-feira (23) um boletim extraordinário sobre o acumulado de chuva registrado em 24 horas no Espírito Santo. O município que teve a maior precipitação foi Guarapari, com 146,147 milímetros desde às 17h da última terça-feira (22). Em seguida vem Anchieta, que registrou 119,4 milímetros, e Vila Velha, com 95,37 milímetros. Veja abaixo a lista completa.
A Defesa Civil esclarece que os demais municípios registraram acumulados de chuva inferiores a 20 milímetros e que a tabela acima apresenta somente municípios que possuem pluviômetros automáticos do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden).

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ACIONAMENTOS POR MUNICÍPIO

No boletim, a Defesa Civil listou a situação dos municípios que acionaram o órgão para algum tipo de ocorrência nesta quarta-feira (23). Ao todo, 10 pessoas estão desalojadas  ou seja, estão na casa de parentes ou amigos.

GUARAPARI

  • Na madrugada, ocorreu movimento de massa próximo a uma residência na Praia do Morro, o que causou o colapso do muro de arrimo provocando danos à residência, que foi interditada. Os moradores foram para casas de parentes;
  • Pontos de alagamento no bairro Village do Sol e Santa Mônica. A água escoou;
  • Queda de árvore nos bairros Perocão e Meaípe. Situações já solucionadas.

ANCHIETA

  • Queda de árvore próximo à residência, sem vítimas.

CARIACICA

  • Queda de árvore próximo a uma residência no Bairro Expedito. Sem vítimas.

PIÚMA

  • Pontos de alagamento no Centro de Piúma, Av. Beira Mar.

ARACRUZ

  • Pontos de alagamento de ruas em Barra do Riacho.

VIANA

  • Pontos de alagamento nos bairros Centro, Universal, Soteco e Marcílio de Noronha;
  • Movimento de massa próximo à residência na rua Vale Encantado, bairro Canaã. Não houve necessidade de interdição do imóvel.

VILA VELHA

  • Registro de pontos de alagamento na Av. Carlos Lindenberg, entrada do bairro Aribiri; Av. Sérgio Cardoso, bairro Novo México; Rod. Darly Santos; Av. Gil Veloso, em Itapuã.

SERRA

  • Movimento de massa próximo à residência no bairro Diamantina - duas residências interditadas.

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