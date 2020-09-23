Asfalto é quebrado para liberar rodovia alagada pela chuva em Vila Velha

Homens quebram o asfalto na Rodovia do sol, em Ponta da Fruta, para escoar água da chuva Crédito: Reprodução / TV Gazeta

Um trecho da Rodovia do Sol, que corta o Bairro Ponta da Fruta, em Vila Velha, ficou completamente interditado por cerca de 4 horas nesta quarta-feira (23), por conta da chuva forte que atinge que a Grande Vitória

Com muito pontos de alagamento, o trânsito no KM 25 da rodovia foi bloqueado, nos dois sentidos, ainda durante a manhã (23), por volta das 10h30. A pista só foi liberada às 14h30, após intervenção da Rodosol no local.

?? O trânsito de veículos foi liberado no km 25, após intervenção da Concessionária. Atenção ao passar pelo local. [14:35] https://t.co/dSYLNcqUnE — RodoSol (@RodoSol) September 23, 2020

ASFALTO QUEBRADO

Por volta das 13 horas, imagens exibidas pela TV Gazeta mostraram homens trabalhando no local. Eles quebravam o asfalto, para que a água pudesse ser escoada e o trânsito liberado.

Homens quebram o asfalto na Rodovia do sol, em Ponta da Fruta, para escoar água da chuva Crédito: Reprodução / TV Gazeta

A RodoSol informou que as fortes chuvas que atingem a Grande Vitória desde a madrugada desta quarta (23), geraram alguns pontos de alagamento na rodovia, na altura do Km 25,5, região do trevo de Ponta da Fruta. Por volta das 9h30, a presença de água nos dois sentidos da rodovia dificultou a passagem de veículos de passeio. Para auxiliar na drenagem, uma equipe da RodoSol abriu passagens em pontos do meio fio, no sentido norte, garantindo o escoamento mais rápido. Às 13h, veículos menores já conseguiam passar, em baixa velocidade, com segurança.

A concessionária acrescentou ainda, que equipes seguem trabalhando no local para identificar se há outras causas que comprometeram o escoamento, além da chuva contínua e em grande volume.