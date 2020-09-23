Asfalto é quebrado para liberar rodovia alagada pela chuva em Vila Velha

Um trecho da Rodovia do Sol, que corta o Bairro Ponta da Fruta, em Vila Velha, ficou completamente interditado por cerca de 4 horas nesta quarta-feira (23), por conta da chuva forte que atinge que a Grande Vitória.
Com muito pontos de alagamento, o trânsito no KM 25 da rodovia foi bloqueado, nos dois sentidos, ainda durante a manhã (23), por volta das 10h30. A pista só foi liberada às 14h30, após intervenção da Rodosol no local.
ASFALTO QUEBRADO
Por volta das 13 horas, imagens exibidas pela TV Gazeta mostraram homens trabalhando no local. Eles quebravam o asfalto, para que a água pudesse ser escoada e o trânsito liberado.
A RodoSol informou que as fortes chuvas que atingem a Grande Vitória desde a madrugada desta quarta (23), geraram alguns pontos de alagamento na rodovia, na altura do Km 25,5, região do trevo de Ponta da Fruta. Por volta das 9h30, a presença de água nos dois sentidos da rodovia dificultou a passagem de veículos de passeio. Para auxiliar na drenagem, uma equipe da RodoSol abriu passagens em pontos do meio fio, no sentido norte, garantindo o escoamento mais rápido. Às 13h, veículos menores já conseguiam passar, em baixa velocidade, com segurança.
A concessionária acrescentou ainda, que equipes seguem trabalhando no local para identificar se há outras causas que comprometeram o escoamento, além da chuva contínua e em grande volume.
A reportagem também procurou a Prefeitura de Vila Velha. Assim que a demanda for respondida, essa matéria será atualizada.