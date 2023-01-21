Grazing: o que está por trás do hábito de beliscar comida toda hora

Grazing: comportamento pode gerar compulsão alimentar Crédito: shironosov /Getty Images/iStockphoto

É hora de preparar o almoço, a fome aperta e você decide beliscar alguma besteirinha enquanto prepara a comida. Você está trabalhando e, ao lado da mesa, há sempre aquele biscoitinho para mastigar. Esse hábito tem um nome: grazing — e por trás dele existem problemas e riscos à saúde.

Grazing significa “pastando”, em inglês. O conceito foi tema de um estudo de doutorado defendido na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto (FFCLRP) da USP, pela psicóloga Marília Consolini Teodoro. É caracterizado por comer, ao longo do dia, quantidades pequenas de modo repetitivo, não planejado, sem fome, com algum nível de sensação de perda de controle. Identificar esse comportamento pode ajudar a prevenir transtornos associados a problemas psicológicos e alimentares.

De acordo com a nutricionista Juliane Ferreira, esse hábito de beliscar comida toda hora está associado a pessoas que possuem maiores níveis de ansiedade, sintomas depressivos e perda de controle ocasionada pelo aumento do estresse. Ela ressalta que esse impulso pode causar riscos à saúde.

“O hábito de comer sem fome pode fazer com que o indivíduo tenha menos aderência a uma alimentação saudável, porque não consegue controlar e exagera na quantidade de alimentos ingeridos. Além disso, essa prática pode piorar quadros de compulsão alimentar e causar menor perda de peso ou recuperação do peso em bariátricos”, explica.

A nutricionista Rayanne Pimentel reforça que o comportamento pode gerar compulsão alimentar, pois a pessoa acaba comendo muito sem perceber, num espaço muito curto de tempo. Ela dá algumas dicas para controlar esses impulsos:

Dicas para controlar o "grazing"

01 Observação Busque entender em quais períodos do dia a vontade de mastigar algo, mesmo sem fome, ocorre com mais intensidade. 02 Gatilhos Identifique quais são os gatilhos que geram maior ansiedade e o levam a comer em maior quantidade. 03 Armadilhas Tente não ter em casa alimentos que são mais fáceis de beliscar como bolo, biscoito, chips, torradas, entre outros pacotes ou grandes porções. 04 Opções saudáveis Busque opções mais saudáveis, como frutas; separe porções com a quantidade adequada, de forma a comer o suficiente e evitar comer por impulso. 05 Exercícios físicos Faça exercícios físicos para controlar o estresse e a ansiedade. 06 Acompanhamento profissional Procure acompanhamento profissional com nutricionistas, psicólogos e outros médicos especialistas.

Questões hormonais

Se a vida está corrida, se o trabalho está estressante e a ansiedade está lá em cima, alguns hormônios podem ser alterados e interferir diretamente na saúde.

A endocrinologista Priscila Pessanha, da Unimed Vitória, conta que um dos hormônios que podem ser alterados pela ansiedade e estresse é o chamado cortisol, que é produzido pelas glândulas suprarrenais de forma cíclica, ou seja, aumentando e diminuindo em alguns momentos do dia.

“Quando a gente tem esse hormônio alterado por conta de estresse e outros fatores emocionais, no dia seguinte você come mais e fica o tempo inteiro procurando coisas para beliscar”, explica.

A especialista ainda destaca que, com o grazing, as pessoas costumam buscar os carboidratos como válvula de escape, isso aumenta a insulina, que é produzida pelo pâncreas e tem a função de diminuir a glicose no sangue.

“Essa insulina gera mais vontade ainda de comer carboidratos, de comer doce, isso vai gerar um ciclo que piora o padrão beliscador. Então, é fundamental tratar a ansiedade para que possamos diminuir o cortisol, para também reduzir esse padrão e evitar essa vontade de comer doce e aumentar a insulina”.

Como controlar o hábito de beliscar toda hora?

Hábito pode gerar alguns problemas de saúde Crédito: Pixabay