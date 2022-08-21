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Obesidade

ES tem 17% das crianças acima do peso. Por que isso não é saudável?

No Espírito Santo, uma em cada cinco crianças de 5 a 10 anos de idade está obesa. Número dobrou nos últimos 12 anos. Confira os principais motivos e consequências
Amanda Vergna

Amanda Vergna

Publicado em 

21 ago 2022 às 12:50

Publicado em 21 de Agosto de 2022 às 12:50

A obesidade é uma doença global, que cresce mais a cada ano. Pessoas de qualquer idade podem se tornar obesas,  mas tem um público que merece cada vez mais atenção: as crianças. 
No Espírito Santo, 17% das crianças estão acima do peso atualmente, de acordo com dados compilados pela agência Fiquem Sabendo, com base no Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (Sisvan), do Ministério da Saúde.  Esse percentual é duas vezes maior que o de 2010 e acende um alerta para pais e responsáveis. Confira no vídeo os riscos e como tratar a obesidade infantil.

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