ES tem 17% das crianças acima do peso. Por que isso não é saudável?

A obesidade é uma doença global, que cresce mais a cada ano. Pessoas de qualquer idade podem se tornar obesas, mas tem um público que merece cada vez mais atenção: as crianças.

No Espírito Santo, 17% das crianças estão acima do peso atualmente, de acordo com dados compilados pela agência Fiquem Sabendo, com base no Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (Sisvan), do Ministério da Saúde. Esse percentual é duas vezes maior que o de 2010 e acende um alerta para pais e responsáveis. Confira no vídeo os riscos e como tratar a obesidade infantil.