Grande Vitória começa quarta-feira com vários pontos de lixo nas cidades

Situação também chamou atenção nesta terça-feira (24), perto do Terminal de Vila Velha Crédito: Ricardo Medeiros

A greve dos motoristas de caminhões que fazem a limpeza urbana vai deixando rastros por vários pontos da Grande Vitória. Em mais um dia de paralisação, o que se vê em muitas ruas e avenidas são locais cheios de lixo, que não é recolhido há alguns dias, causando transtornos para a população.

A reportagem da TV Gazeta flagrou locais com uma grande quantidade de lixo não recolhido na manhã desta quarta-feira (25). São pontos com muitas sacolas e materiais descartados de forma irregular que, com a chuva, acabam se espalhando e causando ainda mais sujeira em vias públicas.

No Centro de Vitória é fácil ver pontos de lixo em grande quantidade nesta quarta. Na Rua General Osório, são vários locais com muito lixo acumulado, tanto por moradores quanto por comerciantes da região. Em alguns pontos, o material ocupa parte do espaço na rua e na calçada, dificultando a passagem de pedestres.

Lixo acumulado no Centro de Vitória nesta quarta-feira (25) Crédito: Reprodução / TV Gazeta

Na Avenida Expedito Garcia, em Cariacica, também é possível ver muito lixo acumulado na manhã desta quarta. São caçambas e caçambas cheias além de lixo espalhado pelas ruas em praticamente todas as esquinas da avenida. Muitas sacolas reviradas por animais acabam deixando o material ainda mais espalho pela via. Com a chuva, parte do lixo acaba indo para o bueiro e o problema se acumula ainda mais.

Após a reportagem da TV Gazeta, a Prefeitura de Cariacica enviou uma equipe para recolher o lixo na Expedito Garcia.

O QUE DIZEM AS PREFEITURAS

As prefeituras da Grande Vitória foram procuradas para dizerem o que está sendo feito para minimizar os impactos causados pela greve dos motoristas de caminhão de lixo. Para a TV Gazeta, as administrações municipais enviaram os seguintes posicionamentos.

Vitória: Prefeitura disse que está trabalhando na medida do possível, com equipamentos próprios. Mas relatou ataques que vem sofrendo. Prefeitura disse que está trabalhando na medida do possível, com equipamentos próprios. Mas relatou ataques que vem sofrendo. Os carros de lixo da Prefeitura de Vitória estão tendo pneus furados e que isso está gerando dificuldade na realização dos serviços . Informou ainda que já fez o boletim de ocorrência e que está em contato com a empresa que faz a coleta no município para que ela retome as atividades o mais breve.

Serra: Está fazendo o recolhimento do lixo na cidade, na medida do possível, com equipamentos próprios, com carros que a prefeitura tem, e espera que as empresas retomem as atividades o mais rápido possível. A prefeitura disse que está em contato direto com a empresa que faz o recolhimento na cidade e pedindo que ela faça o mínimo pedido na Justiça, que é de 70% das atividades.

Cariacica: Em Cariacica, o serviço é terceirizado, então, não está havendo o recolhimento do lixo por lá. A prefeitura disse que está em contato com a empresa e espera que a situação se resolva o mais breve possível, já que toda a população está prejudicada com isso.

Vila Velha: Todo o serviço de recolhimento de lixo está paralisado em Vila Velha. A prefeitura ressalta que, em alguns pontos da cidade, já há um acúmulo muito grande de lixo, entende a dificuldade, mas pede para que a população colabore da melhor maneira possível, tentando segurar o lixo dentro de casa, dos quintais, porque quando vai para a rua, ele gera problemas maiores.

A GREVE

Com a colaboração de Carol Monteiro, Aurélio de Freitas e Poliana Alvarenga, da TV Gazeta