Ana Júlia caiu do 6º andar de prédio onde mora em Jacaraípe, na Serra Crédito: Acervo da família

Your browser does not support the audio element. "Graças ao Papai do Céu", diz menina que caiu de prédio após deixar hospital

A pequena Ana Júlia Fonseca, de 5 anos, que sobreviveu após cair do sexto andar do prédio em que morava em um condomínio em Jacaraípe, na Serra , já está em casa. Ela recebeu alta do hospital na tarde do último sábado (26), oito dias após o acidente. A família agora vive a alegria de ter a criança saudável em casa. Em agradecimento, a pequena gravou um vídeo dizendo que está bem.

"Ela está bem, a recuperação está excelente. A felicidade que sentimos não tem nem como explicar, de ter a nossa filha de volta em casa", afirmou o pai Denilson Fernandes Siqueira.

Já em casa, Ana Júlia gravou um vídeo em que agradece as orações que recebeu durante o período de recuperação. "Eu estou bem. Já estou em casa, graças ao Papai do Céu. Obrigada por orarem por mim", diz.

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SORVETE E DESENHO

Assim que chegou em casa, Ana Júlia fez alguns pedidos aos pais: queria assistir desenho e tomar sorvete.

"Pediu logo para ver os desenhos que ela gosta, brincar com as bonecas dela e quis tomar sorvete também. Ganhou o sorvete, é claro" Denilson Fernandes Siqueira - Pai da Ana Júlia

O ACIDENTE

O pai de Ana Júlia, Denilson Fernandes Siqueira, que estava na sala do apartamento no momento da queda, disse à reportagem da TV Gazeta que a filha brincava em uma cama perto da janela quando caiu. A mãe havia saído para comprar um refrigerante. Quando voltou, viu a filha no chão e ficou desesperada.

Prédio de onde a menina de cinco anos caiu, na Serra Crédito: Reprodução / TV Gazeta