"Graças ao Papai do Céu", diz menina que caiu de prédio após deixar hospital
A pequena Ana Júlia Fonseca, de 5 anos, que sobreviveu após cair do sexto andar do prédio em que morava em um condomínio em Jacaraípe, na Serra, já está em casa. Ela recebeu alta do hospital na tarde do último sábado (26), oito dias após o acidente. A família agora vive a alegria de ter a criança saudável em casa. Em agradecimento, a pequena gravou um vídeo dizendo que está bem.
"Ela está bem, a recuperação está excelente. A felicidade que sentimos não tem nem como explicar, de ter a nossa filha de volta em casa", afirmou o pai Denilson Fernandes Siqueira.
Já em casa, Ana Júlia gravou um vídeo em que agradece as orações que recebeu durante o período de recuperação. "Eu estou bem. Já estou em casa, graças ao Papai do Céu. Obrigada por orarem por mim", diz.
A criança caiu de uma altura estimada em 18 metros e, para quem viu o acidente, ela sobreviveu por milagre. Ao longo dos últimos 10 dias, Ana Júlia esteve internada no Hospital Infantil de Vitória, onde passou por cirurgia na perna e chegou a ficar internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Há uma semana, no dia 21 de setembro, ela voltou a respirar sem ajuda de aparelhos.
SORVETE E DESENHO
Assim que chegou em casa, Ana Júlia fez alguns pedidos aos pais: queria assistir desenho e tomar sorvete.
"Pediu logo para ver os desenhos que ela gosta, brincar com as bonecas dela e quis tomar sorvete também. Ganhou o sorvete, é claro"
O ACIDENTE
O pai de Ana Júlia, Denilson Fernandes Siqueira, que estava na sala do apartamento no momento da queda, disse à reportagem da TV Gazeta que a filha brincava em uma cama perto da janela quando caiu. A mãe havia saído para comprar um refrigerante. Quando voltou, viu a filha no chão e ficou desesperada.
Ana Júlia caiu sobre uma moto que estava estacionada ao lado do prédio, e depois no chão. Segundo vizinhos que prestaram os primeiros socorros, a criança não apresentava sinais de que estivesse gravemente ferida. Inicialmente, ela estava desacordada, mas minutos depois acordou chorando, dizendo o nome e chamando pela mãe. Uma viatura do Corpo de Bombeiros fez o resgate e levou a menina para o Hospital Infantil, em Vitória.