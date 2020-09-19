Criança que caiu do 6º andar realiza cirurgia em Vitória e passa bem

Ana Júlia sobreviveu após cair do 6º andar de prédio na Serra Crédito: Arquivo de família

A mãe ressaltou que o sucesso na cirurgia foi um alívio enorme. Bethania disse ainda que Ana Júlia apresentou uma lesão em um órgão interno, que ela não soube especificar, mas foio informada pela equipe médica que não é nada grave. Os avós da garota também contaram que ela quebrou um dos braços, mas que, para a sua recuperação, não foi necessário realizar nenhum procedimento.

Também foram feitos outros exames, como uma tomografia na cabeça, que não mostrou nenhuma irregularidade. Ana Júlia está dormindo, mas seu estado de saúde não apresenta riscos segundo os familiares.

ENTENDA O CASO

O pai de Ana Júlia, que estava na sala do apartamento no momento do queda, disse à reportagem da TV Gazeta que a filha brincava em uma cama perto da janela quando caiu de uma altura estimada em 18 metros. A mãe havia saído para comprar um refrigerante, e não estava em casa no momento da queda. Quando voltou e viu a filha, ficou desesperada.

Prédio de onde a menina de cinco anos caiu, na Serra Crédito: Reprodução / TV Gazeta

Ana Júlia caiu sobre uma moto que estava estacionada ao lado do prédio, e depois no chão. Segundo vizinhos que prestaram os primeiros socorros, a criança não apresentava sinais de que estivesse gravemente ferida. Inicialmente, ela estava desacordada, mas minutos depois acordou chorando, dizendo o nome e chamando pela mãe. Uma viatura do Corpo de Bombeiros fez o resgate e levou a menina para o Hospital Infantil, em Vitória.

"FOI UM MILAGRE", DIZ VIZINHA

Vanessa Alves é moradora do prédio onde menina caiu do sexto andar Crédito: Reprodução / TV Gazeta