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Em recuperação

Criança que caiu do 6º andar realiza cirurgia em Vitória e passa bem

Ana Julia caiu de uma altura  estimada em 18 metros, e precisou passar por uma operação na perna, pois havia fraturado o fêmur. A menina permanece internada

Publicado em 19 de Setembro de 2020 às 20:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 set 2020 às 20:12
Menina sobreviveu após cair do 6º andar de prédio na Serra
Ana Júlia sobreviveu após cair do 6º andar de prédio na Serra Crédito: Arquivo de família
Ana Júlia, a menina de cinco anos que sobreviveu após cair do 6º andar de um prédio em Jacaraípe, na Serra, passou por uma cirurgia na perna neste sábado (19) e está bem. Segundo Bethania Fonseca, mãe da criança, a operação foi bem-sucedida e Ana Júlia permanecerá na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Infantil  Nossa Senhora da Glória, em Vitória, até amanhã, quando serão realizados mais exames.
A mãe ressaltou que o sucesso na cirurgia foi um alívio enorme.  Bethania disse ainda que Ana Júlia apresentou uma lesão em um órgão interno, que ela não soube especificar, mas  foio informada pela equipe médica que não é nada grave. Os avós da garota também contaram que ela quebrou um dos braços, mas que, para a sua recuperação, não foi necessário realizar nenhum procedimento.

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Também foram feitos outros exames, como uma tomografia na cabeça, que não mostrou nenhuma irregularidade. Ana Júlia está dormindo, mas seu estado de saúde não apresenta riscos segundo os familiares. 

ENTENDA O CASO

O pai de Ana Júlia, que estava na sala do apartamento no momento do queda, disse à reportagem da TV Gazeta que a filha brincava em uma cama perto da janela quando caiu de uma altura estimada em 18 metros. A mãe havia saído para comprar um refrigerante, e não estava em casa no momento da queda. Quando voltou e viu a filha, ficou desesperada.
Prédio de onde a menina de cinco anos caiu, na Serra
Prédio de onde a menina de cinco anos caiu, na Serra Crédito: Reprodução / TV Gazeta
Ana Júlia caiu sobre uma moto que estava estacionada ao lado do prédio, e depois no chão. Segundo vizinhos que prestaram os primeiros socorros, a criança não apresentava sinais de que estivesse gravemente ferida. Inicialmente, ela estava desacordada, mas minutos depois acordou chorando, dizendo o nome e chamando pela mãe. Uma viatura do Corpo de Bombeiros fez o resgate e levou a menina para o Hospital Infantil, em Vitória.

"FOI UM MILAGRE", DIZ VIZINHA

Vanessa Alves, vizinha que prestou os primeiros socorros, contou que sua filha escutou um barulho forte, e logo pensou que alguém tinha caído.   Para ela,  a sobrevivência de Ana Júlia foi um milagre.
Vanessa Alves é moradora do prédio onde menina caiu do sexto andar
Vanessa Alves é moradora do prédio onde menina caiu do sexto andar Crédito: Reprodução / TV Gazeta
Quando olhamos, a menina estava no chão. Eu e meu marido descemos e vimos a menina desacordada. Quiseram levar ela para o pronto-socorro, mas não deixamos. Esperamos a chegada dos bombeiros. Ela estava desacordada. Eu e as vizinhas começamos a orar e foi um milagre. Ela foi voltando, falava o nome dela e começou a chorar, chamando pela mãe dela. Ela chorava de dor, relatou.

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