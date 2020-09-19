Criança que caiu do 6º andar realiza cirurgia em Vitória e passa bem

Ana Júlia, a menina de cinco anos que sobreviveu após cair do 6º andar de um prédio em Jacaraípe, na Serra, passou por uma cirurgia na perna neste sábado (19) e está bem. Segundo Bethania Fonseca, mãe da criança, a operação foi bem-sucedida e Ana Júlia permanecerá na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória, em Vitória, até amanhã, quando serão realizados mais exames.
A mãe ressaltou que o sucesso na cirurgia foi um alívio enorme. Bethania disse ainda que Ana Júlia apresentou uma lesão em um órgão interno, que ela não soube especificar, mas foio informada pela equipe médica que não é nada grave. Os avós da garota também contaram que ela quebrou um dos braços, mas que, para a sua recuperação, não foi necessário realizar nenhum procedimento.
Também foram feitos outros exames, como uma tomografia na cabeça, que não mostrou nenhuma irregularidade. Ana Júlia está dormindo, mas seu estado de saúde não apresenta riscos segundo os familiares.
ENTENDA O CASO
O pai de Ana Júlia, que estava na sala do apartamento no momento do queda, disse à reportagem da TV Gazeta que a filha brincava em uma cama perto da janela quando caiu de uma altura estimada em 18 metros. A mãe havia saído para comprar um refrigerante, e não estava em casa no momento da queda. Quando voltou e viu a filha, ficou desesperada.
Ana Júlia caiu sobre uma moto que estava estacionada ao lado do prédio, e depois no chão. Segundo vizinhos que prestaram os primeiros socorros, a criança não apresentava sinais de que estivesse gravemente ferida. Inicialmente, ela estava desacordada, mas minutos depois acordou chorando, dizendo o nome e chamando pela mãe. Uma viatura do Corpo de Bombeiros fez o resgate e levou a menina para o Hospital Infantil, em Vitória.
"FOI UM MILAGRE", DIZ VIZINHA
Vanessa Alves, vizinha que prestou os primeiros socorros, contou que sua filha escutou um barulho forte, e logo pensou que alguém tinha caído. Para ela, a sobrevivência de Ana Júlia foi um milagre.
Quando olhamos, a menina estava no chão. Eu e meu marido descemos e vimos a menina desacordada. Quiseram levar ela para o pronto-socorro, mas não deixamos. Esperamos a chegada dos bombeiros. Ela estava desacordada. Eu e as vizinhas começamos a orar e foi um milagre. Ela foi voltando, falava o nome dela e começou a chorar, chamando pela mãe dela. Ela chorava de dor, relatou.