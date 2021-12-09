Funcionários de reciclagem passam mal durante coleta de lixo em Vitória

Funcionários da Recicla Capixaba — Associação Capixaba de Reciclagem — no bairro Consolação, em Vitória, passaram mal durante a tarde desta quinta-feira (9). Assim que um caminhão chegou para fazer o descarte de um material, cerca de 12 pessoas começaram a sentir irritação na garganta, enjoo e dificuldade para respirar.
Tereza Rosa de Souza, assistente social da Recicla Capixaba, estava em um escritório no local e contou que tudo aconteceu por volta das 15h20. "O material veio da prefeitura, da coleta de rua. Quando ele foi jogado no chão, todo mundo passou mal e mandei evacuar a área. Eu estava mais longe e senti", contou à reportagem, tossindo bastante.
"Quando o material bateu no chão, subiu um ardor. Todo mundo começou a ficar com olho ardendo e passar mal. Saímos correndo, porque não tinha como ficar lá dentro"
O funcionário Arildo Nunes chegou a ser medicado dentro de uma ambulância no local. "Todos passaram mal na hora. Eu recebi soro e um medicamento, porque estava com falta de ar e pressão alterada. Agora já melhorou bastante", contou o trabalhador, que estava sentado na calçada perto da Recicla Capixaba.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e o Corpo de Bombeiros foram acionados e estiveram no local. Além do socorro prestado aos funcionários, os militares aguardaram a retirada do lixo por um trator para tentar descobrir qual material causou o problema relatado.
Recicla Capixaba: funcionários passaram mal com material
Em entrevista à reportagem da TV Gazeta, o coronel Carlos Wagner, do Corpo de Bombeiros, disse que os militares da corporação sentiram as mesmas sensações apresentadas pelos funcionários da Recicla Capixaba ao chegarem ao local para atendimento à ocorrência. "Eles começaram a sentir o olho lacrimejando e dificuldade na respiração", afirmou.
"O efeito é semelhante ao causado por gás lacrimogêneo e pelo spray de pimenta. É possível que tenha sido uma ampola desses produtos que vazou e acabou tomando conta do ar"
O oficial dos Bombeiros garantiu que ninguém precisou ser socorrido para um hospital e informou que os militares não conseguiram identificar de onde o gás estava exalando. "O local foi isolado para que houvesse renovação do ar e a empresa se responsabilizou por fazer a remoção dos materiais para evitar novos vazamentos", afirmou.
Em nota, a Prefeitura de Vitória informou que o caminhão havia feito coleta seletiva nos bairros Praia do Canto e Barro Vermelho e garantiu que está monitorando o caso. "A Secretaria Central de Serviços pede a todos que tenham cuidado ao dispensar materiais ao destinarem o lixo", concluiu.
Funcionários de reciclagem passam mal durante coleta de lixo em Vitória