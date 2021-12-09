Cesan retoma abastecimento de água em Vitória, Serra e Fundão

Questionada pela reportagem de A Gazeta nesta quinta-feira (9), a Cesan disse que o indicador é a Unidade de Turbidez (UT), e que ontem água chegou a atingir 880 UT. Nesta quinta-feira, esse indicador está em 150 UT. "A estação é capaz de tratar a água com até 400 UT", explicou a companhia.