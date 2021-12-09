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Turbidez

Cesan retoma abastecimento de água em Vitória, Serra e Fundão

Serviço havia sido interrompido na quarta (8) em bairros desses municípios devido à elevação do nível de turbidez (lama) na água do Rio Santa Maria da Vitória, provocada pela chuva
Lais Magesky

Lais Magesky

Publicado em 

09 dez 2021 às 16:04

Publicado em 09 de Dezembro de 2021 às 16:04

Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan) informou que o abastecimento em bairros de FundãoSerra e Vitória, que havia sido interrompido na quarta-feira (8), foi retomado mais tarde no mesmo dia e está sendo normalizado nesta quinta-feira (9).
Torneiras abertas: acesso à agua ainda é restrito
Segundo a Cesan, abastecimento está sendo normalizado nesta quinta-feira (9) Crédito: Pixabay
Segundo a companhia, o abastecimento de água precisou ser interrompido porque as fortes chuvas que atingiram o Espírito Santo nos últimos dias provocaram a elevação do nível de turbidez (lama) na água do Rio Santa Maria da Vitória.
Questionada pela reportagem de A Gazeta nesta quinta-feira (9), a Cesan disse que o indicador é a Unidade de Turbidez (UT), e que ontem água chegou a atingir 880 UT. Nesta quinta-feira, esse indicador está em 150 UT. "A estação é capaz de tratar a água com até 400 UT", explicou a companhia.
Por fim, a Cesan pediu à população para poupar água e praticar o reúso sempre que possível. "A Cesan também está à disposição dos moradores pelo telefone 115", finalizou, em nota.

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