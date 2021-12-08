Devido às chuvas

Cesan interrompe abastecimento de água em Vitória, Serra e Fundão

Segundo a companhia, o grande volume de chuva provocou a elevação da turbidez (lama) no Rio de Santa Maria da Vitória. Veja a lista de bairros afetados
Lais Magesky

Publicado em 

08 dez 2021 às 19:59

Atualização

09/12/2021 - 4:20
Devido às fortes chuvas que atingiram a Grande Vitória nos últimos dias, a Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan) informou que precisou interromper o abastecimento de água em bairros de FundãoSerra e Vitória.
Segundo a Cesan, a forte precipitação provocou a elevação da turbidez (lama) no Rio de Santa Maria da Vitória. "A população deve economizar água e praticar o reúso quando possível", sugeriu.
Torneira
Cesan interrompeu abastecimento por conta das fortes chuvas que atingiram a Grande Vitória Crédito: Reprodução/Pixabay
Em nota, a companhia diz que o abastecimento seria normalizado assim que a água do rio oferecer condições para o tratamento e distribuição à população.

VEJA A LISTA DE BAIRROS AFETADOS:

FUNDÃO
  • Costa Azul
  • Direção
  • Enseada das Garças
  • Mirante da Praia
  • Praia Grande
  • Rio Preto
  • Vila Tongo
SERRA
  • Hospital Estadual Dório Silva
  • Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves
  • Hospital Metropolitano
  • Vitória Apart Hospital
  • Alterosas
  • André Carloni
  • Balneário Carapebus
  • Barcelona
  • Barro Branco
  • Belvedere
  • Bicanga
  • Boa Vista I
  • Boa Vista II
  • Boulevard Lagoa
  • Caçaroca
  • Camará
  • Campinho Da Serra I
  • Campinho Da Serra II
  • Cantinho Do Ceu
  • Carapina Grande
  • Cascata
  • Castelândia
  • Central Carapina
  • Centro Serra
  • Chácara Parreiral
  • Cidade Continental
  • Cidade Pomar
  • Civit I
  • Civit II
  • Colina Da Serra
  • Colina Laranjeiras
  • Conjunto Carapina I
  • Conjunto Jacaraipe
  • Continental
  • Costa Dourada
  • Costabela
  • Bairro das Laranjeiras
  • Bairro de Fatima
  • Diamantina
  • Divinópolis
  • Eldorado
  • Enseada Jacaraípe
  • Estancia Monazítica
  • Eurico Sales
  • Feu Rosa
  • Guaraciaba
  • Hélio Ferraz
  • Jardim Atlântico
  • Jardim Bela Vista
  • Jardim Carapina
  • Jardim Da Serra
  • Jardim Guanabara
  • Jardim Limoeiro
  • Jardim Primavera
  • Jardim Tropical
  • José De Anchieta
  • José De Anchieta II
  • José De Anchieta III
  • Lagoa De Carapebus
  • Lagoa De Jacaraípe
  • Laranjeiras Velha
  • Manguinhos
  • Manoel Plaza
  • Marbella
  • Maria Niobe
  • Maringa
  • Mata Da Serra
  • Morada de Laranjeiras
  • Nossa Senhora da Conceição
  • Nova Almeida
  • Nova Carapina I
  • Nova Carapina II
  • Nova Zelândia
  • Novo
  • Novo Horizonte
  • Novo Porto Canoa
  • Ourimar
  • Palmeiras
  • Parq Das Gaivotas
  • Parq Jacaraipe
  • Parq Res Laranjeiras
  • Parq Res Mestre Alvaro
  • Parq Res Nova Almeida
  • Parq Res Tubarao
  • Parq Santa Fé
  • Pitanga
  • Planalto de Carapina
  • Planalto Serrano
  • Planície da Serra
  • Polo Industrial Tubarao
  • Portal de Jacaraípe
  • Porto Canoa
  • Porto Dourado
  • Praia da Baleia
  • Praia de Capuba
  • Praia de Carapebus
  • Praiamar
  • Reis Magos
  • Res Centro Da Serra
  • Res Jacaraipe
  • Res Vista Do Mestre
  • Rosário de Fátima
  • Santa Luzia
  • Santa Rita De Cassia
  • Santo Antônio
  • São Diogo I
  • São Diogo II
  • São Domingos
  • São Francisco
  • São Geraldo
  • São João
  • São Judas Tadeu
  • São Lourenço
  • São Marcos I
  • São Marcos II
  • São Patrício
  • São Pedro
  • Serra Dourada I
  • Serra Dourada II
  • Serra Dourada III
  • Serramar
  • Solar De Anchieta
  • Taquara I
  • Taquara II
  • Valparaíso
  • Vila Nova De Colares
  • Vista da Serra I
  • Vista da Serra II
VITÓRIA
  • Hospital e Maternidade Santa Paula
  • Hospital Maternidade Santa Úrsula
  • Vale
  • Antônio Honório
  • Boa Vista
  • Goiabeiras
  • Jabour
  • Jardim Camburi
  • Jardim Da Penha
  • Maria Ortiz
  • Mata Da Praia
  • Morada De Camburi
  • Pontal De Camburi
  • Republica
  • Segurança do Lar
  • Solon Borges

