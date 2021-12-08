Cesan interrompe abastecimento de água em Vitória, Serra e Fundão

Atualização
09/12/2021 - 4:20
Devido às fortes chuvas que atingiram a Grande Vitória nos últimos dias, a Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan) informou que precisou interromper o abastecimento de água em bairros de Fundão, Serra e Vitória.
Segundo a Cesan, a forte precipitação provocou a elevação da turbidez (lama) no Rio de Santa Maria da Vitória. "A população deve economizar água e praticar o reúso quando possível", sugeriu.
Em nota, a companhia diz que o abastecimento seria normalizado assim que a água do rio oferecer condições para o tratamento e distribuição à população.
VEJA A LISTA DE BAIRROS AFETADOS:
FUNDÃO
- Costa Azul
- Direção
- Enseada das Garças
- Mirante da Praia
- Praia Grande
- Rio Preto
- Vila Tongo
SERRA
- Hospital Estadual Dório Silva
- Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves
- Hospital Metropolitano
- Vitória Apart Hospital
- Alterosas
- André Carloni
- Balneário Carapebus
- Barcelona
- Barro Branco
- Belvedere
- Bicanga
- Boa Vista I
- Boa Vista II
- Boulevard Lagoa
- Caçaroca
- Camará
- Campinho Da Serra I
- Campinho Da Serra II
- Cantinho Do Ceu
- Carapina Grande
- Cascata
- Castelândia
- Central Carapina
- Centro Serra
- Chácara Parreiral
- Cidade Continental
- Cidade Pomar
- Civit I
- Civit II
- Colina Da Serra
- Colina Laranjeiras
- Conjunto Carapina I
- Conjunto Jacaraipe
- Continental
- Costa Dourada
- Costabela
- Bairro das Laranjeiras
- Bairro de Fatima
- Diamantina
- Divinópolis
- Eldorado
- Enseada Jacaraípe
- Estancia Monazítica
- Eurico Sales
- Feu Rosa
- Guaraciaba
- Hélio Ferraz
- Jardim Atlântico
- Jardim Bela Vista
- Jardim Carapina
- Jardim Da Serra
- Jardim Guanabara
- Jardim Limoeiro
- Jardim Primavera
- Jardim Tropical
- José De Anchieta
- José De Anchieta II
- José De Anchieta III
- Lagoa De Carapebus
- Lagoa De Jacaraípe
- Laranjeiras Velha
- Manguinhos
- Manoel Plaza
- Marbella
- Maria Niobe
- Maringa
- Mata Da Serra
- Morada de Laranjeiras
- Nossa Senhora da Conceição
- Nova Almeida
- Nova Carapina I
- Nova Carapina II
- Nova Zelândia
- Novo
- Novo Horizonte
- Novo Porto Canoa
- Ourimar
- Palmeiras
- Parq Das Gaivotas
- Parq Jacaraipe
- Parq Res Laranjeiras
- Parq Res Mestre Alvaro
- Parq Res Nova Almeida
- Parq Res Tubarao
- Parq Santa Fé
- Pitanga
- Planalto de Carapina
- Planalto Serrano
- Planície da Serra
- Polo Industrial Tubarao
- Portal de Jacaraípe
- Porto Canoa
- Porto Dourado
- Praia da Baleia
- Praia de Capuba
- Praia de Carapebus
- Praiamar
- Reis Magos
- Res Centro Da Serra
- Res Jacaraipe
- Res Vista Do Mestre
- Rosário de Fátima
- Santa Luzia
- Santa Rita De Cassia
- Santo Antônio
- São Diogo I
- São Diogo II
- São Domingos
- São Francisco
- São Geraldo
- São João
- São Judas Tadeu
- São Lourenço
- São Marcos I
- São Marcos II
- São Patrício
- São Pedro
- Serra Dourada I
- Serra Dourada II
- Serra Dourada III
- Serramar
- Solar De Anchieta
- Taquara I
- Taquara II
- Valparaíso
- Vila Nova De Colares
- Vista da Serra I
- Vista da Serra II
VITÓRIA
- Hospital e Maternidade Santa Paula
- Hospital Maternidade Santa Úrsula
- Vale
- Antônio Honório
- Boa Vista
- Goiabeiras
- Jabour
- Jardim Camburi
- Jardim Da Penha
- Maria Ortiz
- Mata Da Praia
- Morada De Camburi
- Pontal De Camburi
- Republica
- Segurança do Lar
- Solon Borges