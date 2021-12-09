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Nesta sexta (10)

Marinha vai realizar operação militar em praia de Itapemirim

A Operação Dragão será desdobrada em fases que incluem o embarque, a travessia e ações em terra, simulando a retomada de território hostil na Praia de Itaoca. Quem quiser, pode acompanhar
Geizy Gomes

Geizy Gomes

Publicado em 

09 dez 2021 às 13:26

Publicado em 09 de Dezembro de 2021 às 13:26

Quem mora em Itapemirim, no Litoral Sul, ou está visitando o balneário poderá acompanhar de perto uma ação militar que vai acontecer nesta sexta-feira (10). Será o Dia “D” da Operação Dragão, com a participação de navios, embarcações de desembarque e aeronaves da Esquadra, carros lagarta anfíbios, viaturas blindadas e outros equipamentos dos fuzileiros navais.
Marinha realiza Operação Dragão em Itapemirim
Marinha vai realizar Operação Dragão em Itapemirim Crédito: Divulgação/Marinha do Brasil
A ação começa às 5h e é chamada de operação anfíbia. Por meio de nota, a Marinha informou que essa ação é considerada a mais complexa e completa realizada pelo poder naval, na medida em que envolve sistema de comando e controle, bem como engloba todos os tipos de ações navais tradicionais e de operações especiais.
A Operação Dragão será desdobrada em fases que incluem o embarque, a travessia e ações em terra, simulando a retomada de território hostil na Praia de Itaoca, em Itapemirim.

Marinha vai realizar operação em Itapemirim

Realizado desde 1964, a missão integra diversas atividades militares, concernentes às tarefas básicas do Poder Naval, a fim de manter o grau de prontidão das unidades da Esquadra e da Força de Fuzileiros da Esquadra (FFE).

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