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Solidariedade

Dona de casa faz marmitas e distribui de bicicleta em Itapemirim

Mesmo vivendo de auxílio do Governo Federal,  Kátia Valéria tira parte dos alimentos de casa, para fazer marmitas e doar aos mais carentes; ela pedala quilômetros para entregar as doações

Publicado em 04 de Setembro de 2020 às 18:42

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 set 2020 às 18:42
Distribuição das martitas acontece aos domingos
Distribuição das marmitas acontece aos domingos Crédito: Reprodução/ TV Gazeta Sul
Aos domingos uma moradora de Itapemirim, no Litoral Sul do Espírito Santo, dedica parte do seu tempo para ajudar pessoas necessitadas. Com alimentos que tem ou com doações, a dona de casa Kátia Valéria prepara refeições e sai de bicicleta pelas ruas do balneário para a distribuição de marmitas. Além do alimento, ela também deixa uma mensagem de fé e esperança aos que estão passando dificuldades.
Há cerca de um mês, Kátia decidiu colocar em prática um desejo antigo e criou o projeto Almoçando com Jesus. Ela conta que está mantendo a casa e os filhos com o auxílio que recebe do Governo Federal. Ainda assim, consegue tirar um pouco para comprar os ingredientes e preparar as doações. Quando não consegue todos os alimentos para fazer as marmitas, ela pede a ajuda dos amigos.
Em cada uma das 18 marmitas que faz, vai um pouco de arroz, feijão e carne. Primeiro comecei com a minha comida. Depois, falei com as pessoas na igreja. Aí, uma irmã traz um macarrão, outro doa um frango, outros doam dinheiro, conta a dona de casa.
Além do alimento, Kátia Valéria deixa uma mensagem de fé e esperança
Além do alimento, Kátia Valéria deixa uma mensagem de fé e esperança Crédito: Reprodução/ TV Gazeta Sul
Kátia Valéria conta que se sensibiliza com a causa, pois no passado viveu situações difíceis, como a dependência química das drogas. Eu passei muita fome quando era pequena, a minha infância foi muito dura. Mesmo nas drogas, às vezes a gente passa fome, não tem comida. É muito ruim passar fome, lembra.
Pra montar as marmitas, ela conta com a ajuda do filho. Após colocar as refeições numa caixa térmica e acomodar na bicicleta, a dona de casa pelada por diversos bairros. Bruna Fernandes, recebeu o gesto com gratidão. Muito legal isso. Muito importante o que ela faz, pois muitos precisam e tem gente que joga comida fora. Está de parabéns, comentou.
Me sinto assim, feliz. Nós podemos dar um pouquinho da gente para nosso semelhante. Como dizer eu amo você, se não sinto sua fome, não sinto sua dor, não sinto ali você enfermo, se não te dou um abraço? Creio que esta obra vai crescer e o povo vai doar mais mantimentos, pois é obra de Deus, disse Kátia Valéria.

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