Dona de casa faz marmitas e distribui de bicicleta em Itapemirim

Distribuição das marmitas acontece aos domingos Crédito: Reprodução/ TV Gazeta Sul

Aos domingos uma moradora de Itapemirim , no Litoral Sul do Espírito Santo, dedica parte do seu tempo para ajudar pessoas necessitadas. Com alimentos que tem ou com doações, a dona de casa Kátia Valéria prepara refeições e sai de bicicleta pelas ruas do balneário para a distribuição de marmitas. Além do alimento, ela também deixa uma mensagem de fé e esperança aos que estão passando dificuldades.

Há cerca de um mês, Kátia decidiu colocar em prática um desejo antigo e criou o projeto Almoçando com Jesus. Ela conta que está mantendo a casa e os filhos com o auxílio que recebe do Governo Federal. Ainda assim, consegue tirar um pouco para comprar os ingredientes e preparar as doações. Quando não consegue todos os alimentos para fazer as marmitas, ela pede a ajuda dos amigos.

Em cada uma das 18 marmitas que faz, vai um pouco de arroz, feijão e carne. Primeiro comecei com a minha comida. Depois, falei com as pessoas na igreja. Aí, uma irmã traz um macarrão, outro doa um frango, outros doam dinheiro, conta a dona de casa.

Além do alimento, Kátia Valéria deixa uma mensagem de fé e esperança Crédito: Reprodução/ TV Gazeta Sul

Kátia Valéria conta que se sensibiliza com a causa, pois no passado viveu situações difíceis, como a dependência química das drogas. Eu passei muita fome quando era pequena, a minha infância foi muito dura. Mesmo nas drogas, às vezes a gente passa fome, não tem comida. É muito ruim passar fome, lembra.

Pra montar as marmitas, ela conta com a ajuda do filho. Após colocar as refeições numa caixa térmica e acomodar na bicicleta, a dona de casa pelada por diversos bairros. Bruna Fernandes, recebeu o gesto com gratidão. Muito legal isso. Muito importante o que ela faz, pois muitos precisam e tem gente que joga comida fora. Está de parabéns, comentou.