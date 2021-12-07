Lili: a porquinha vendida como mini pig que ultrapassou 100 kg no ES

A porquinha Lili, que hoje pesa mais de 100kg Crédito: Lara Pravatto

Pense bem antes de jogar para o universo: "Ah, pronto! Agora eu quero tal animal". A produtora rural Lara Pravatto, de 26 anos, que mora em Cachoeiro de Itapemirim , Sul do Espírito Santo , manifestou o desejo de ter um mini pig (um porquinho que pesa de 25 kg a 30 kg), e suas preces foram atendidas: um amigo dela a agraciou com Lili como presente de aniversário em julho do ano passado. Mas o que a jovem não imaginava é que a porquinha não teria nadinha de mini: atualmente, ela pesa mais de 100 kg.

À reportagem de A Gazeta, Lara contou que o vendedor chegou a garantir que Lili era mini e até compartilhou um áudio. "O pai e a mãe são mini pig, não cresce não. Pode vim aqui. O pai está vivo e é mini porco, um pouquinho maior que um litro de Coca-Cola. Não sei o que vocês deram para ela comer", brincou. Ouça:

Your browser does not support the audio element. Vendedor fala sobre a mini pig Lili

Lara confessa que tentou ficar com a porquinha (nem tão "inha") na casa onde mora, em Cachoeiro, mas, infelizmente, por conta do mau cheiro e do tamanho do animal, teve que levá-lo para a roça onde os pais dela moram, no interior de Burarama (distrito do município). Lili faz sucesso no TikTok, e a produtora rural já tem quase 30 mil seguidores, todos amantes da mini pig que não é mini. Veja:

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Segundo Lara, se Lili fosse mini não passaria dos 25 quilos. Por conta do tamanho da porca, não é possível saber com precisão, mas a produtora rural garante que o animal já passou dos 100 kg. "Postei o vídeo dela chupando picolé, que ela ama. E foi muito rápido. Existem muitos comentários fofos, mas sempre tem os que querem fazer torresmo dela. Já falei que vou mandar benzê-la", brincou.

A mini pig Lili, que hoje pesa mais de 100kg Crédito: Lara Pravatto

A alimentação de Lili é diversificada: pela manhã, come ração de farelo de soja e milho. À tarde, toma soro do leite da produção de queijo. "Ela pasta muito, come todos os brotinhos das plantas comestíveis. Estamos sempre oferecendo alguma coisa ou então uma fruta", detalhou.

Mas não se engane, Lili só tem tamanho. Lara conta que ela é super carinhosa com todo mundo e que super ama um carinho na barriga. "Ouve a minha voz e a do papai e vem correndo. É muito mimada! Sou apaixonada por todos os meus animais", finalizou a produtora rural.

A mini pig Lili, que hoje pesa mais de 100kg Crédito: Lara Pravatto

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