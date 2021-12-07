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Cachoeiro de Itapemirim

Lili: a porquinha vendida como mini pig que ultrapassou 100 kg no ES

A produtora rural Lara Pravatto, de 26 anos, ganhou a porca Lili no ano passado, como presente de aniversário. O que ela não imaginava é que o animal ultrapassaria os 100 kg, já que o vendedor garantiu que se tratava de um mini porco
Lais Magesky

Lais Magesky

Publicado em 

06 dez 2021 às 22:05

Publicado em 06 de Dezembro de 2021 às 22:05

Pet
A porquinha Lili, que hoje pesa mais de 100kg Crédito: Lara Pravatto
Pense bem antes de jogar para o universo: "Ah, pronto! Agora eu quero tal animal". A produtora rural Lara Pravatto, de 26 anos, que mora em Cachoeiro de Itapemirim, Sul do Espírito Santo, manifestou o desejo de ter um mini pig (um porquinho que pesa de 25 kg a 30 kg), e suas preces foram atendidas: um amigo dela a agraciou com Lili como presente de aniversário em julho do ano passado. Mas o que a jovem não imaginava é que a porquinha não teria nadinha de mini: atualmente, ela pesa mais de 100 kg.
À reportagem de A Gazeta, Lara contou que o vendedor chegou a garantir que Lili era mini e até compartilhou um áudio. "O pai e a mãe são mini pig, não cresce não. Pode vim aqui. O pai está vivo e é mini porco, um pouquinho maior que um litro de Coca-Cola. Não sei o que vocês deram para ela comer", brincou. Ouça:
Vendedor fala sobre a mini pig Lili
Lara confessa que tentou ficar com a porquinha (nem tão "inha") na casa onde mora, em Cachoeiro, mas, infelizmente, por conta do mau cheiro e do tamanho do animal, teve que levá-lo para a roça onde os pais dela moram, no interior de Burarama (distrito do município). Lili faz sucesso no TikTok, e a produtora rural já tem quase 30 mil seguidores, todos amantes da mini pig que não é mini. Veja:
Segundo Lara, se Lili fosse mini não passaria dos 25 quilos. Por conta do tamanho da porca, não é possível saber com precisão, mas a produtora rural garante que o animal já passou dos 100 kg. "Postei o vídeo dela chupando picolé, que ela ama. E foi muito rápido. Existem muitos comentários fofos, mas sempre tem os que querem fazer torresmo dela. Já falei que vou mandar benzê-la", brincou.
Pet
A mini pig Lili, que hoje pesa mais de 100kg Crédito: Lara Pravatto
A alimentação de Lili é diversificada: pela manhã, come ração de farelo de soja e milho. À tarde, toma soro do leite da produção de queijo. "Ela pasta muito, come todos os brotinhos das plantas comestíveis. Estamos sempre oferecendo alguma coisa ou então uma fruta", detalhou.
@larapravatto

encalhou igual o navio kkkk

♬ Let's Do It Again - J Boog
Mas não se engane, Lili só tem tamanho. Lara conta que ela é super carinhosa com todo mundo e que super ama um carinho na barriga. "Ouve a minha voz e a do papai e vem correndo. É muito mimada! Sou apaixonada por todos os meus animais", finalizou a produtora rural.
Pet
A mini pig Lili, que hoje pesa mais de 100kg Crédito: Lara Pravatto

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@larapravatto A tranquilidade de quem sabe que não vai virar bacon ? #fy #fyyyyyy #fypシ #pig #viral #roça ♬ som original - Lara Pravato
@larapravatto

delicia de cajá ?

♬ som original - Lara Pravato
@larapravatto oow meu lençol drobado ?#fy #fyp #pig #pravoce #geracaotiktok ♬ som original - KILIQUINHA

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