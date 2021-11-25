Fred: a ave exótica do ES que fala, canta e faz sucesso nas redes sociais

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cordeiro Tapioca , o furão Calvin e o macaco-prego Davi já fizeram sucesso por aqui, e agora é a vez dele brilhar: Fred, a rosela vermelha com mais de 9 mil seguidores no Instagram e que vive com seus tutores no bairro Itapuã, em Vila Velha . A ave exótica, que até arrisca falar algumas palavrinhas e ama cantarolar, chegou para Débora Poubel com apenas 31 dias de vida e comendo papinha. Em dezembro, o pet completa um ano de vida.

"Compramos o Fred em um criador legalizado em Cariacica. Eu tinha tinha visto uma rosela na minha vida. Estava com meu marido em Marataízes e vi, achei uma coisa linda. Desse dia em diante, comecei a procurar na internet as informações. Compramos, ele chegou em casa filhotinho. Com uma semana, ele começou a comer ração", afirma.

À reportagem de A Gazeta, Débora conta que, para adquirir esse tipo de animal, precisa ser em um local legalizado. A ave chegou para ela com anilha, registro e nota fiscal. "Quando o Fred chegou, a gente não tinha muita informação sobre a rosela. É um pet novo, quase ninguém tem ainda. Foi difícil, eu comecei a pesquisar e criei o perfil no Instagram, que também tem muitos perfis de aves", acrescenta.

Morador de Vila Velha, Fred é uma rosela vermelha canela e tem mais de 9,7 mil seguidores no Instagram Crédito: @rosela.brasil | Instagram

"Criei o perfil no Instagram para divulgar a rosela e a rotina do Fred. Quando vou viajar aqui por perto, levo ele e aproveito para divulgar os pontos turísticos do Espírito Santo" Débora Poubel - Tutora do Fred

Nas redes sociais, Débora mostra bastante sobre a rotina do bichinho, que esbanja fofura até na hora de tomar banho. "Quando estou em casa, deixo ele solto. Quando estou trabalhando de home office, ele fica na varanda comigo, solto também. Ele come ração, que fica disponível para quando ele quiser, 24h", diz.

Fred posando para foto com seus tutores Crédito: @rosela.brasil | Instagram

Além da ração, Fred também se alimenta de sementes, legumes, vegetais — e bebe até uma aguinha de coco quando vai à praia. "Saímos com ele para passear no calçadão ou nos quiosques. Ele também come o coco. Quando vou viajar aqui por perto, ele vai com a gente", continua a tutora da rosela.

Rosela Fred adora conhecer os pontos turísticos do ES Crédito: @rosela.brasil / Montagem | A Gazeta

E como se já não bastasse toda a fofura, Fred ainda fala algumas coisinhas e também é bom de cantoria. "Ele fala 'cadê a mamãe?', 'tá tudo bem?' e 'é, uai!'".

Além de esbanjar simpatia por aí, o pequeno é bem mansinho, mas, para as Felícias de plantão, ele não curte muito carinho, não. "Acho que isso é da espécie. Ele vai à mão de todos, mas não gosta de carinho. Ele fala e canta, mas é muito difícil de conseguir filmar porque ele é tímido com câmeras", conclui Débora.

Fred, a rosela vermelha que faz sucesso nas redes